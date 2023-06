Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Almería debe diversificar su economía Vicente García Egea Más artículos de este autor Por jueves 08 de junio de 2023 , 07:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En Almería tenemos una economía pujante y líder en agricultura, así como industria auxiliar agrícola, también es líder la industria de la piedra y por supuesto nuestra industria turística es muy importante, aunque con muchísimo recorrido todavía. Debemos seguir potenciando estos sectores, pero a mismo tiempo hacer un esfuerzo por diversificar nuestra economía y sumar dos sectores pujantes que son cabecera de investigación e innovación, el sector de las nuevas tecnologías y telecomunicaciones y el sector farmacéutico. Si nos centramos en la industria farmacéutica. La patronal farmacéutica de España, ha puesto sobre la mesa un ambicioso proyecto para poner a nuestro país en la élite europea, mediante un plan de acción consensuado con el Gobierno de España. Farmaindustria , la patronal de la industria farmacéutica, apunta a una inversión de más de 8.000 millones de euros en los próximos tres años y la creación de, al menos, 4.500 nuevos puestos de trabajo enfocado a los más jóvenes, segmento de la población con mayor paro, en estos momentos casi triplica las cifras de paro global en nuestro país.



El Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica es impulsar la I+D+i, fortaleciendo la propiedad industrial y la colaboración público-privada; desarrollando tejido industrial y fortaleciendo las cadenas de suministro.



La industria farmacéutica pesa más del 9% sobre el PIB de España y emplea al 10,5% de los afiliados a la Seguridad Social. Además es un sector tractor de sectores intensivos en innovación (medicamentos, tecnologías sanitarias, salud digital, proveedores especializados). Cada euro invertido en investigación sanitaria (pública o privada) genera 1,6 euros de valor añadido. Cada millón de euros invertido en este sector contribuye a la generación y mantenimiento de 15,6 empleos. Y predomina la alta calidad (93% de los más de 49.200 empleados tienen contratos fijos), cualificado (dos tercios son titulados universitarios) e igualitario (las mujeres representan más del 53% del empleo en el sector), además dos de cada tres investigadores son mujeres.



España es líder en ensayos clínicos a nivel mundial, sólo le supera EEUU. El paso siguiente es colocar a nuestro país como referencia en Europa atrayendo el último paso de la cadena farmacéutica: la fabricación de los medicamentos, que vendría a completar la fase de desarrollo. Cabe destacar que con las herramientas actuales las exportaciones de medicamentos supondrán en los próximos tres años 45.000 millones de euros y de servicios 3.000 millones de euros.

La idea por tanto es potenciar su rol como plataforma de producción, atrayendo inversión en plantas de fabricación y fortaleciendo las cadenas de suministro internacionales, ya que la producción se está deslocalizando en Europa hacia EEUU y Asia. Esta falta de fabricación en España, produce una brecha con los principales países europeos en términos de acceso a nuevos medicamentos. Actualmente, solo el 53% de los medicamentos autorizados en la UE se financian en España y hay un retraso de más de 17 meses entre la autorización y la decisión de precio y financiación. Hace poco tiempo una de las principales multinacionales del sector, Pfizer anunció que invertirá 2.500 millones de dólares en expandir su fabricación en Europa, están posicionados Irlanda y Bélgica. En Andalucía y en particular en Almería, debemos competir por estas inversiones, presentar nuestra propuesta, se ha hecho un trabajo importante en crear un ecosistema económico favorable, mejora fiscal, menor coste energético, inversiones sanitarias y educativas, mejora de las comunicaciones, así que hay oportunidades, mas aún sumando al plan estratégico nacional del sector farmacéutico. Hay que salir a los mercados sin complejos y presentar nuestra propuesta a inversores. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Vicente García Egea 5 artículos Todos los firmantes