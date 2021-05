Almería Ampliar Almería, en “sequía extraordinaria” durante este último invierno jueves 06 de mayo de 2021 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El nuevo año hidrológico presenta un descenso del 18% en las precipitaciones Superado el ecuador del año hidrológico (del 1 de octubre al 30 de septiembre) y a punto de entrar en el período de verano, podemos analizar los datos de precipitaciones que se han recogido a lo largo de 2020 y 2021 en la comunidad andaluza y la provincia de Almería. Los números no arrojan un resultado demasiado esperanzador: el informe de pluviometría de la Confederación Hidrológica del Guadalquivir registra un descenso respecto a la media del 18% en la precipitación acumulada. Los últimos informes elaborados, que recogen las precipitaciones correspondientes al pasado mes de abril, reflejan que se han recogido 417 l/m2 en los embalses de la cuenca del Guadalquivir, 91 l/m2 menos que la media de los últimos 25 años. Este descenso es generalizado en todas las provincias de la zona, siendo Huelva la que ha registrado el valor máximo (476 l/m2). Respecto a los datos por embalse, el que alcanzó el registro más alto es el de Huesna (Sevilla) con 168’4 l/m2; el de Negratín (Granada) registró tan solo 25’5 l/m2. Aunque el agua que actualmente contiene el embalse del Guadalquivir es suficiente para garantizar el abastecimiento durante 3 años, su capacidad solo ha alcanzado el 42% del total, lo cual supone un descenso de 616 hm3 respecto al año pasado. Ninguno de los embalses de la cuenca ha llegado a registrar 800 mm de lluvia en lo que llevamos de año, y sólo 5 han superado los 100 mm en el mes de abril. Con respecto a la provincia de Almería, con actualizaciones llevadas a cabo el 5 de mayo de 2021, solo uno de sus puntos de medición de precipitaciones (el del municipio de Abla) ha registrado un valor superior a 200 mm de lluvia acumulada desde el 1 de septiembre. El que menos ha recogido es el de Huercal-Overa, con 170 mm. Según la información ofrecida por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible de la Junta de Andalucía, la provincia almeriense es la única que no registró una variación significativa con respecto a su media de precipitaciones durante el invierno del 2020 a 2021, último trimestre cuyos datos han sido analizados. Sin embargo, Almería sigue registrando valores de sequía extraordinaria y excepcional. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.