Igualdad expone un mural con 14 mujeres icónicas para visibilizar sus aportaciones en todos los campos

jueves 06 de mayo de 2021 , 16:49h

La obra, realizada por un grupo de estudiantes de la Universidad de Almería, estará expuesta en la sede de la Delegación territorial de Igualdad en Almería durante el mes de mayo





Un gran mural, que presidirá una de las fachadas de la sede de la Delegación territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, visibilizará durante el mes de mayo a 14 mujeres referentes en todo el mundo así como sus aportaciones en los diferentes campos y disciplinas. La obra de arte lleva por título ‘Siempre8marzo’ y la han realizado tres estudiantes del Grado de Educación Social de la Universidad de Almería. El objetivo principal de esta acción, que cuenta con el apoyo de la Delegación de Igualdad y del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), es concienciar a la ciudadanía sobre el papel fundamental que han ejercido y ejerce la mujer en la sociedad.



En su presentación, el delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rafael Ángel Pasamontes, ha destacado que “este proyecto conjuga el arte con el feminismo y facilita la concienciación a través de la visibilización y la reflexión poniendo el foco en la imagen de la mujer a través de la historia, dándole el lugar que le corresponde. Queremos que el mensaje llegue a las generaciones más jóvenes. Además, la idea es que el mural, que hemos colocado en uno de los ventanales de la Delegación, sirva de photocall para que la ciudadanía se fotografíe con este fondo tan impactante con el propósito de amplificar su difusión”. Pasamontes ha añadido que “buscamos, en definitiva, apoyar la figura de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, que se resumen en la selección de mujeres referentes e icónicas en la obra”.



Las mujeres seleccionadas por José Antonio Díaz González, Jennifer Rodríguez Mañero y Lucía Cárdenas Requena son: Carmen de Burgos (Almería, España), periodista; Betty Friedan (Illinois, EEUU), escritora; Frida Kahlo (Coyoacán, México), pintora; Chimamanda Ngozi Adichie (Enugu, Nigeria), escritora, novelista y dramaturga; Elvia Carrillo Puerto (Motul, México), política; Virginia Woolf (Londres, Reino Unido), escritora; Judith Butler (Cleveland, EEUU), filósofa; Nawal El Saadawi (El Cairo, Egipto), escritora, médica y activista política; Julieta Lanteri (Briga Marittima, Italia), médica y política; Domitila Barrios de Chungara (Llallagua, Bolivia), activista por los derechos humanos y sociales; Alfonsina Storni (Sala Capriasca, Suiza), poetisa; Simone de Beauvoir (París, Francia), filósofa, profesora y escritora; María Elena Walsh (Ramos Mejía, Argentina), poetisa, escritora, cantautora, dramaturga y compositora y, por último, Marie Curie (Varsovia, Polonia), científica y doble Premio Nobel.



A este respecto, la asesora de programa del IAM en Almería, María Montagut, ha subrayado que “es fundamental que la población, especialmente las chicas y chicos, tenga en su imaginario colectivo a estas mujeres, muchas de ellas pioneras en sus respectivos campos, pero que no han logrado ni el protagonismo ni la relevancia de sus compañeros hombres. Por eso, desde el Instituto Andaluz de la Mujer apoyamos este tipo de iniciativas que promueven la igualdad de género en la sociedad y hacen visible y reconocen la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la vida. En esta ocasión se reconoce el esfuerzo, la trayectoria, la constancia y el saber hacer de mujeres que rompieron techos de cristal en un contexto especialmente complejo por los prejuicios y desigualdades que tuvieron que enfrentar para llevar a cabo su labor”.



Mientras tanto, José Antonio Díaz González, uno de los alumnos del Grado de Educación Social que han llevado a cabo este proyecto, ha explicado que “la iniciativa surgió el 8 de marzo de 2020 y lo que queremos transmitir es que siempre es 8 de marzo, no solo es un día concreto en el calendario, es un proceso que cambia con el tiempo, reacciona, se estira y se dobla, se arruga, se hace visible, es sensible al tiempo, pero permanece presente; como el soporte de cartón que hemos usado de base para el mural: un material frágil que puede trascender, si se le da la importancia adecuada”.



El mural, de 2,20 centímetros de alto y 1,64 centímetros de ancho, se ha realizado con una técnica mixta, usando el collage con fotos y texto, e interviniendo con pintura plástica; de esta manera, se han creado conexiones pictóricas con las figuras representadas. En la obra predominan los colores amarillos, tierra y morados, además el soporte está compuesto por trozos de cartón reciclado. A este respecto, Díaz ha asegurado que “el cartón se utiliza a modo de metáfora, ya que este material se usa normalmente para el embalaje; en la obra, el cartón se abre, se extiende a modo de soporte para acoger la idea, desembalando también una iconografía que ha estado oculta o no ha sido visible: la mujer como figura de referencia, figura importante e inspiradora”.



El mural estará expuesto todo el mes de mayo en la sede de la Delegación territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, sita en la calle Tiendas, 12.