Sucesos Ampliar Almería entre las provincias en que se investiga la compra de mascarillas martes 15 de junio de 2021 , 14:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Guardia Civil revisa documentación en la Diptuación provincial pero no se han producido detenciones La Guardia Civil ha puesto en marcha un operativo en el que se investiga al compra de mascarillas en las provincias de Barcelona, Gerona, Murcia, Almería y Palma de Mallorca, según ha informado la institución en un comunicado. La investigación en la provincia se ha centrado en la Diputación, que compró grandes cantidades de este material para suministrar al personal que atendía a los mayores de la residencia, a su propio personal, y repartir a los ayuntamientos de Almería. Según ha confirmado Noticias de Almería, en la Diputación no se han producido detenciones, y un alto cargo de la institución es quien está facilitando de modo principal a los agentes todo aquello que van pidiendo. Hasta el momento se han practicado 11 detenciones en todo el Estado. La operación está previsto que se desarrolle los días 15 y 16 de junio por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección y coordinación del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, junto con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Cuenta también con el apoyo de Europol para llevar a cabo una veintena de registros domiciliarios y de sedes sociales, así como diferentes requerimientos de información a sociedades relacionadas con la investigación. COMUNICADO DE LA DIPUTACIÓN La Diputación Provincial de Almería está colaborando con la Unidad Central Operativa (UCO) en la investigación de un expediente de compra a una empresa suministradora de material higiénico-sanitario, hace un año, al inicio del Estado de Alarma en diferentes provincias. Agentes de esta Unidad están recogiendo información sobre este expediente de compra de mascarillas para la protección de la población de los municipios. La Institución Provincial se ha puesto a disposición de la justicia para aclarar todos los detalles de este expediente relacionado única y exclusivamente con la compra de mascarillas. El vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, está a disposición de la justicia y está colaborando con los agentes en esta investigación que sigue su curso de forma paralela en otras cinco provincias donde se han adquirido productos exportados desde China. La Diputación informará en todo momento de los avances de esta investigación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

