Dos almerienses en la nueva dirección estatal de Podemos

martes 15 de junio de 2021 , 13:25h

Raquel Martínez y José Ismael Criado han sido elegidos en el Nuevo Consejo Ciudadanos estatal de Podemos que sale de la IV Asamblea Ciudadana que el partido ha celebrado este fin de semana











Los almerienses Raquel Martínez y José Ismael Criado se han integrado en el nuevo Consejo Ciudadano Estatal de Podemos tras la celebración de la IV Asamblea Ciudadana. Ambos se presentaron en la candidatura “Crecer” liderada por Ione Belarra, nueva líder del partido, la cual ha obtenido el apoyo mayoritario de la militancia con casi el 90% de los apoyos.



Raquel Martínez, es auxiliar administrativo y técnica superior de relaciones Públicas, actualmente trabaja como limpiadora lo que compagina con su responsabilidad dentro del Consejo Ciudadanos Andaluz donde es adjunta de la Secretaría de Organización. Raquel, “superviviente” de la crisis del 2008 (como a ella le gusta denominarse), estuvo a punto de ser desahuciada de su casa lo que le llevó a participar de forma activa en la PAH Stop Desahucios. Su experiencia le ha llevado a trabajar activamente para que ninguna familia perdiera su vivienda. Desde la aparición de Podemos, Raquel sintió que “por primera vez era posible cambiar las cosas” y desde entonces milita de forma activa en su ciudad, Almería, y en la provincia. Martínez que también fue candidata al Congreso de los Diputados por Almería en las últimas dos convocatorias, asegura que “me niego a conformarme con dejarle a mi hijo este mundo tan injusto y desigual” y añade “esto es lo que me motiva a seguir luchando por construir este proyecto político”.



Por su parte, José Ismael Criado es graduado en Ciencias Políticas, especializado en Derecho Constitucional. Los últimos años ha sido investigador y profesor universitario en formación. Actualmente es director del Centro Eurolatinoamericano de Juventud (Ceulaj), ubicado en Mollina (Málaga). José Ismael nacido de familia de pequeños agricultores, pone en valor el sistema público de enseñanza y becas sin el cual, y junto al enorme sacrificio familiar, no hubiera sido posible su formación. Criado dio el paso en este proyecto político para incorporarse a la nueva dirección estatal convencido de que “la política sirve para mejorar la vida cotidiana de la gente y que sí se puede construir un país más justo, próspero y solidario”. “Hemos conseguido cosas que parecían imposibles en muy poco tiempo” señala José Ismael en relación a los logros obtenidos desde la andadura de Podemos, “pero aún nos queda mucho por hacer” subraya.



Junto a ellos seis andaluces estarán en la nueva dirección estatal de Podemos: Martina Velarde, actual Coordinadora General de Andalucía y diputada de Unidas Podemos por Córdoba; Isabel Franco, diputada de Unidas Podemos por Sevilla; Pedro Honrubia, diputado de Unidas Podemos por Granada; Noelia Vera, diputada de Unidas Podemos por Cádiz; Juan Antonio Delgado y María Márquez, ex diputados de Unidas Podemos.