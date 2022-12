Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Almería es inclusiva Paola Laynez Más artículos de este autor Por lunes 05 de diciembre de 2022 , 11:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La llegada de diciembre supone, más allá de la bienvenida a la Navidad, la celebración, el 3 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que sigue ganando relevancia cada año. Y eso es positivo porque significa que la discapacidad está muy presente y aunque hemos avanzado mucho, aún queda mucho camino por recorrer porque nunca es suficiente cuando hablamos de inclusión. Porque la discapacidad puede limitar, pero nunca excluir. Así lo entendemos desde el Ayuntamiento y con esa filosofía venimos trabajando. No es fruto del azar que constituyéramos hace unos años el Consejo Local de la Discapacidad, órgano en el que están representados colectivos y asociaciones, y sean parte activa de nuestra toma de decisiones. Es necesario si queremos avanzar hacia una ciudad aún más amable, en la que nadie se sienta excluido. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad es, por encima de todo, un día para celebrar y reivindicar; celebrar lo que hemos conseguido juntos y reivindicar lo que necesitamos. Así lo hicimos el pasado jueves en la VI Gala de la Discapacidad en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, un evento en el que cuidamos todos los detalles para que las personas con diversidad funcional fueran las grandes protagonistas. Creo que debemos sentirnos especialmente orgullosos de esta gala porque reúne a numerosas personas de nuestra ciudad unidas por la solidaridad. Almería es una ciudad inclusiva y me produce una enorme satisfacción formar parte de una sociedad que no centra el foco en cómo eres, sino en qué podemos ayudar. Eso define muy bien el espíritu de los almerienses. Una ciudad que mira al futuro teniendo en cuenta a todos merece la pena. Ahí están los hechos, como el II Plan Municipal de la Discapacidad o la apertura del Espacio ALMA, único en España que aglutina a los colectivos que trabajan para mejorar la calidad de vida de los demás. Hemos logrado visibilizar a las personas con discapacidad y, sobre todo, ofrecerles herramientas para que la vida cotidiana sea más sencilla. Y en ese clima de inclusión y sensibilidad el Ayuntamiento siempre va a estar porque es nuestra obligación y porque os lo merecéis. ¡Feliz Navidad! Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Paola Laynez Concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Almería 28 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)