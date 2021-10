Almería es la cuarta en exportaciones y la quinta en crecimiento en Andalucía

martes 19 de octubre de 2021 , 15:26h

El sector exterior suma seis meses seguidos de crecimiento y arroja un alza del 20,2% entre enero y agosto, con incrementos en todas las provincias y en nueve de los 10 primeros mercados



Las exportaciones de Andalucía registraron el pasado mes de agosto un crecimiento del 39%, el mayor de la historia para un mes de agosto, hasta alcanzar los 2.391 millones de euros, que supone el segundo mejor dato de la serie histórica (1995) para este mes. Un significativo avance en el mercado internacional que afianza la reactivación del comercio exterior de Andalucía a lo largo del presente año, que acumula ya ventas por 22.093 millones en los primeros ocho meses, superando incluso las cifras registradas antes de la pandemia (2,353 millones en enero-agosto 2019), y alcanzando un crecimiento del 20,2% sobre enero-agosto de 2020.

Con la fuerte subida del 39% de agosto, que es 13,9 puntos superior a la de la media de España (+25,1%), el sector exterior andaluz suma un semestre completo de crecimientos por encima del 20%, y vence ampliamente la caída del 26,9% que sufrieron las ventas en agosto de 2020, quinto mes de incidencia del Covid-19 en España.



Las importaciones también aumentan y suman en los primeros ocho meses del año 20.182 millones, un 23,9% más, lo que arroja un saldo positivo de la balanza comercial de Andalucía con el exterior de 1.912 millones, con una tasa de cobertura del 109%. Un superávit sostenido que contrasta con el déficit de España, de 10.871 millones, que presenta una tasa de cobertura del 95%, debido a la diferencia entre unas importaciones de 212.497 millones, que subieron un 21,6%; y unas exportaciones que se situaron en 201.626 millones, un 22% más interanual.



Al importante crecimiento que se produce entre enero y agosto en las exportaciones andaluzas contribuyen todas las provincias. Igualmente, alcanza a nueve de los 10 primeros mercados exteriores de Andalucía, tanto de Europa como, en mayor medida, de América, Asia y África, tres destinos continentales que crecen por encima del 20%, contribuyendo decisivamente a la diversificación geográfica de las exportaciones.



De igual forma, la reactivación se refleja en ocho de los diez primeros capítulos exportadores de Andalucía, especialmente en los suministradores del ámbito industrial que más se resintieron en 2020, como el cobre, los productos químicos o la fundición, además del energético.



Por otro lado, el agroalimentario continúa aportando estabilidad y crecimiento al sector exterior andaluz, pues sigue mejorando sus cifras de exportación sobre el crecimiento que ya tuvo en 2020 en todos sus grandes capítulos, incluidas las del aceite de oliva, que afianza su recuperación en los mercados exteriores con un crecimiento del 14,5%.



La demanda industrial a nivel mundial sigue creciendo y ello se refleja en las ventas del capítulo de otros productos químicos, que vuelve a ser el que más sube de los diez primeros, con más del doble de ventas (+127%), y se sitúa en sexto lugar con 967 millones en los primeros ocho meses del año, el 4,4% del total. Igualmente, continúan al alza los combustibles y aceites minerales, primer capítulo exportado, que sube un 63% hasta los 3.214 millones y acumula el 14,6% de la factura total; y los minerales, en séptimo lugar con un aumento del 47% hasta los 949 millones, el 4,3%.



También crecen en este periodo las exportaciones de fundición, hierro y acero, en noveno lugar, con un 34% más interanual, hasta los 807 millones (3,7%); y el cobre y sus manufacturas, que, en quinto lugar, sube un 26,7%, hasta los 976 millones (4,4%).



En cambio, bajan las ventas de los aparatos y material eléctrico, octavo capítulo exportado, un 7,4% hasta los 809 millones (3,6%); y de las aeronaves y vehículos espaciales, que, en décimo lugar, facturan un 29% menos interanual, hasta los 746 millones (3,4%), toda vez que esta industria no ha recuperado el ritmo de actividad anterior a la pandemia. No obstante, en el mes de agosto registran un comportamiento positivo, con una fuerte subida del 57% hasta los 64 millones, gracias a las compras realizadas por Emiratos Árabes, que multiplica sus ventas por 597 hasta los 39 millones; y por Francia, hacia donde triplica las exportaciones hasta los 12,1 millones.

EL AGROALIMENTARIO, MOTOR DE CRECIMIENTO

Por su parte, el sector agroalimentario continúa arrojando buenos resultados y actuando de motor de crecimiento estable para el sector exterior andaluz. Así lo demuestra el incremento de las ventas frutas, segundo capítulo exportado, con 2.285 millones, el 10,3%, y una subida del 6,9%; a las que les siguen las legumbres y hortalizas, en tercera posición con 2.272 millones, el 10,3% y un alza del 0,9%.



A ello se suma la tendencia positiva en la que continúa el capítulo de grasas y aceites animales y vegetales, cuarto en importancia en el global de las exportaciones, que creció entre enero y agosto un 16,7%, hasta los 1.958 millones (8,9%). De ellos, 1.688 millones corresponden a aceite de oliva, cuyas ventas se elevan un 14,5% interanual, gracias a la recuperación de los precios de mercado y a la subida de las exportaciones en sus principales destinos mundiales.

EEUU, CHINA Y MARRUECOS, AL ALZA

El sector exportador de Andalucía se reactiva no sólo hacia su mercado natural, Europa, donde crece un 17,6%, hasta alcanzar los 15.143 millones, sino más aún en los destinos continentales que aportan diversificación al sector exterior: América, con un 31,6% más exportado, para sumar 2.311 millones; Asia, con un 23,5% más, hasta los 2.238 millones; y África, con un 22% más, para alcanzar los 1.689 millones.



En este sentido, las exportaciones andaluzas registran importantes crecimientos en nueve de sus diez primeros mercados mundiales, ganando terreno y diversificación en destinos estratégicos extracomunitarios como son Estados Unidos, China y Marruecos.



De este modo, Estados Unidos se posiciona como el primer mercado no europeo de Andalucía y sexto mundial, con 1.311 millones entre enero y agosto, el 5,9% del total y un incremento del 25,7% respecto al mismo periodo de 2020. Marruecos es su segundo destino no europeo y octavo mundial, con 1.020 millones, el 4,6%, y el tercer mayor crecimiento del Top 10, al subir un 32%.



Por su parte, China sube a la novena posición con 810 millones (3,7% del total) y un avance del 3,8%, impulsado por el importante aumento de las ventas que se produjo en el mes de agosto, del 49% hasta los 232 millones, una cifra que lo situó como tercer mercado mundial de Andalucía en el octavo mes del año.



Por lo que respecta al comportamiento del nuevo mercado extracomunitario, Reino Unido, este registra un notable incremento del 15,1%, para situarse como quinto destino de Andalucía, con 1.523 millones de euros, el 6,9% del total.



No obstante, el mercado que más crece en los primeros ocho meses del año es de nuevo Bélgica, décimo destino con 783 millones, el 3,5%, y un incremento del 44%; al que le sigue en crecimiento Italia, con un 40% más de ventas hasta los 2.211 millones, el 10% del total, desde el tercer puesto.



Como primer destino, se coloca Francia, con 2.482 millones, el 11,2% y un aumento de las ventas del 14,8% interanual; seguido de Alemania, con 2.306 millones, el 10,4% y un descenso del 6,7% inducido por las menores ventas del sector aeroespacial. El cuarto es Portugal, con 1.525 millones, el 6,9% e incremento del 18%; mientras que Países Bajos es séptimo, con 1.094 millones, el 4,9% y una subida del 17,9%.

ALMERIA LA QUINTA

Todas las provincias contribuyen a la buena salud del sector exterior andaluz, con crecimientos que en cinco de ellas alcanzan el doble dígito. Huelva es primera exportadora y la provincia que más incrementa sus exportaciones entre enero y agosto, con un 41% más respecto a los primeros ocho meses de 2020 y una factura de 5.352 millones, el 24,2% del total, gracias a las grandes subidas de las ventas energéticas, de productos químicos y de minerales.



Le siguen con grandes subidas también Cádiz, segunda provincia exportadora de Andalucía, con un 31,5% más de ventas hasta alcanzar los 4.459 millones, el 20,2%; y Córdoba, que crece un 28,8%, hasta los 1.604 millones, el 7,3% del total, desde el quinto puesto.



La cuarta en crecimiento es Jaén, con un 13,7% más, hasta los 787 millones, el 3,6% del total. La quinta que más crece es Almería, con una subida del 10,3% hasta los 3.190 millones que, con el 14,4% del total, se mantiene como cuarta en exportaciones.



Granada registra un alza del 9,3% hasta los 951 millones (4,3% del total); Málaga crece un 3,8%, hasta los 1.566 millones (7,1% del total) y, Sevilla se sitúa como tercera exportadora de Andalucía con 4.184 millones, el 18,9% del total y un alza del 4,9%.