Almería es la provincia en la que más crece la exportación de moda flamenca jueves 26 de enero de 2023 , 21:15h Escucha la noticia La Junta impulsa la internacionalización de la moda flamenca, presentando la oferta andaluza a agentes de EEUU, Japón y México en SIMOF TRADE, a través de Extenda, organizó casi un centenar de acciones en 2022 para el sector de la moda andaluza, que exportó entre enero y noviembre productos por la cifra récord de 864 millones de euros La Junta de Andalucía ha organizado una misión comercial inversa que se está desarrollando en la 28º edición del Salón de la Moda Internacional de la Moda Flamenca – SIMOF durante los días 26 y 27 de enero con el fin de potenciar la internacionalización de la moda flamenca de Andalucía. Como parte de esta, 14 firmas andaluzas presentarán sus diseños, a través de showrooms a nueve agentes internacionales, de Estados Unidos, Japón y México, con los que también tendrán la oportunidad de mantener reuniones de negocio B2B. Esta es la undécima ocasión en la que Extenda, entidad integrada en ANDALUCÍA TRADE, organiza una misión inversa con operadores internacionales dentro del programa de actividades de SIMOF, que viene celebrándose del 26 al 29 de enero en el Palacio de Ferias y Congresos de Sevilla – FIBES, como la cita más importante de la moda flamenca, para la que cuenta con la colaboración de la organización del certamen y la agencia Doble ERRE. Entre enero y noviembre, crecen las exportaciones de moda de seis de las ocho provincias andaluzas, que lidera Málaga, con 276 millones, el 32% del total y un aumento del 26% interanual. Le siguen por volumen de ventas Cádiz, con 160 millones, el 18,5% y una subida del 17,4%; y Sevilla, con 135 millones, el 15,6% y una bajada del 4,3%. La provincia que más eleva sus ventas en este periodo es Almería, que casi las duplica (+92%) hasta los 113 millones, 13,1% del total; seguida en crecimiento por Córdoba, que sube un 39% hasta los 109 millones (12,6%); y Jaén, con un alza del 33% hasta los 35 millones (4,1%). Granada crece un 16,8% hasta los 22,5 millones (2,6%); y Huelva desciende un 12,1%, hasta los 14,2 millones (1,6%). Con ello, la Junta de Andalucía persigue mejorar la presencia de las marcas de moda y complementos flamencos de la región en los principales mercados objetivo para el sector. La moda flamenca forma parte del conjunto de los productos de la moda andaluza en general, que en entre enero y noviembre de 2022 ha logrado un registro récord de exportación por 864 millones, gracias a un crecimiento del 24,4% interanual. La moda es uno de los sectores prioritarios para la internacionalización de los bienes de consumo de Andalucía, por este motivo, en 2022 Extenda organizó casi un centenar de acciones dirigidas a aumentar el negocio internacional de las firmas de moda de la comunidad. En estas acciones participaron hasta 192 empresas del sector, sumando un total de 248 participaciones anuales. Además, dentro de SIMOF, Extenda participa en el Certamen Jóvenes Diseñadores, obsequiando al ganador del mismo con su participación en una visita prospectiva a los Salones de Moda de París. Dicho certamen tendrá lugar el viernes 27 de enero y arrancará con un desfile en el que los diseñadores noveles mostrarán sus propuestas. Organizada por Sevilla City Office y la agencia Doble ERRE, SIMOF es la cita más importante de la moda flamenca, un espacio único e imprescindible para el sector donde se presentan las tendencias y propuestas de diseño de diversos sectores vinculados a la moda flamenca: trajes, calzado, artesanía, tejidos, complementos, mantones, cosmética, etc. Asimismo, la muestra cuenta con una amplia zona comercial. En la pasada edición de 2022, tuvieron lugar 57 desfiles donde lucieron más de 1.700 vestidos sobre la pasarela. Sus 10.000 metros cuadrados de espacio expositivo dieron cabida a 100 expositores, en los que 139 firmas ofrecieron sus creaciones. SIMOF recibió 50.000 visitantes y 250 medios acreditados de todo el mundo. Este año, SIMOF propone un cambio de concepto: del Salón Internacional de la Moda Flamenca a la Semana Internacional de la Moda Flamenca. Con ello, SIMOF se proyecta como una pasarela de moda referente en el ámbito internacional, como una muestra de lo mejor de la moda flamenca y sus creadores. Una nueva estrategia que responde a una apuesta más ambiciosa por la internacionalización de SIMOF, en la que colabora Extenda con la misión internacional. De este modo, el evento principal programado en enero será el pistoletazo de salida de una serie de novedades que se realizarán a lo largo del año. Esto incluye una difusión más amplia e internacional y más visibilidad en todos los ámbitos de la creación (música, danza, jóvenes creadores…), además de una continuada presencia en los medios de comunicación durante los doce meses. FIRMAS ANDALUZAS E INTERNACIONALES EN LA MISIÓN INVERSA En la misión inversa organizada por Extenda con agentes de Estados Unidos, Japón y México participarán empresas de moda flamenca radicadas en diferentes provincias andaluzas. Estas proceden concretamente de Sevilla, como Atelier Rima, Aurora Gaviño, Fajardo Plaza, Flecos, Fina Estampa Complementos, Galerías Madrid/Doña Ana, Leticia Lorenzo, Marina Moda Flamenca, Sara Sanabria, Veybel y Yolanda Moda Flamenca; de Málaga, Calzados A. Osuna; Córdoba, Sergy & Tapuji Moda y Complementos; y de Almería, Corte Flamenco. Estas firmas presentarán sus propuestas ante nueve operadores internacionales, con los que también mantendrán reuniones de negocio B2B. Estos agentes proceden de Estados Unidos, como son The Ballet Boutique Company, fundada en Miami y que cuenta con siete tiendas en dos países y venta online; Flamenco Puro Dance Company, ubicada también en Miami; Sally Lesser Designs, diseñadora de moda flamenca distribuidora en Nueva York; y el National Institute of Flamenco, organización artística sin fines de lucro con sede en Albuquerque (Nuevo México), enfocada en el espectáculo flamenco, la educación y la proliferación del arte y cultura española en Estados Unidos. Igualmente, participan en la misión importadores y distribuidores de Japón: Zakkaya Garogaro, importador de moda flamenca que vende a través de distintos portales online; Flamenco Shop Aire, dedicada a la venta de moda flamenca en Tokio; Ryuseido Co, importador de moda de baile flamenco con venta online desde hace más de una década que organiza showrooms en Tokio, Nagoya y Osaka; y Ardilla, empresa importadora y distribuidora de moda flamenca que desde hace 15 años trabaja con empresas andaluzas. También participa un agente de México, de la firma Mercadanza, importador de ropa y accesorios para el flamenco y la danza española ubicada en Jalisco y creada en 2006. La participación de Extenda en este Salón está cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta actuación. CRECEN LAS EXPORTADORAS REGULARES Las exportaciones de moda de Andalucía alcanzaron un nuevo récord entre enero y noviembre de 2022, con 864 millones de euros en ventas, su registro más alto para este periodo desde que existen datos homologables (1995), que suponen un crecimiento del 24,4% respecto a los primeros once meses de 2021. Esto es posible, por la consolidación internacional que viene experimentando el tejido empresarial de la moda andaluza, que cuenta ya con 703 empresas exportadoras regulares (al menos cuatro años seguido exportando), que son un 12% más que en 2021, y acaparan el 89% de las ventas internacionales de un sector que el año pasado contabilizó un total de 3.575 exportadoras. EEUU Y EMIRATOS ÁRABES, LOS MERCADOS QUE MÁS CRECEN Sus mercados de exportación están bastante diversificados, ya que hay países de cuatro continentes entre sus once primeros destinos. Además, los dos que más crecen entre enero y noviembre son de América y Asia: Estados Unidos, cuarto mercado del sector, que sube un 80% interanual hasta los 58 millones de euros; y Emiratos Árabes, en undécimo lugar, con un aumento del 62% hasta los 18,9 millones. Europa concentra los tres primeros destinos, por este orden: Francia, con 135 millones, el 15,6% del total y un crecimiento del 43% respecto al mismo periodo de 2021; Italia, con 112 millones, el 12,9% y un aumento del 25,7%; y Portugal, con 103 millones, el 11,9% y una subida del 62%. Cuarto y quinto son no europeos: Estados Unidos y Marruecos, con 48 millones, el 5,6% y una leve bajada del 1,3%. En sexto lugar, se sitúa Alemania, con 32 millones (3,7%) y un incremento del 40%; seguido de Reino Unido, con 28,9 millones (3,4%) y alza del 15,3%; Grecia, con 23,8 millones (2,8%) y un aumento del 21,9%; Países Bajos, con 22,4 millones (2,6%) y un avance del 41%; Polonia, con 20,3 millones (2,4%) y un crecimiento del 28,5%. Emiratos Árabes Unidos, con 18,9 millones y un ascenso del 62%; y Sudáfrica, con 16,3 millones y una subida del 20,4% cierran el ranking de los 12 primeros mercados. MÁS DE 200 PARTICIPACIONES EN 2022 En el año 2022, Extenda organizó 90 acciones dirigidas a facilitar el acceso o la consolidación de la oferta de moda de Andalucía en el mercado internacional, en las que han participado 192 firmas de la comunidad, sumando 248 participaciones. Dentro de la programación, destacan acciones como la participación en las ferias Momad, Bisutex o MadridJoya; una misión directa a Japón para el impulso de la moda flamenca en el país; otra misión comercial para el subsector de la piel en Portugal; o un desfile de moda en la Barcelona Bridal Fashion Week. También destaca el interés de las firmas andaluzas por la jornada técnica sobre oportunidades de venta online en Emiratos Árabes y la formación técnica dirigida a multiplicar ventas en textil y cosmética a través de Alibaba. 