Economía Almería es la provincia que más exporta a Europa viernes 08 de abril de 2022 , 17:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hasta una decena de firmas de alimentos y vinos de la comunidad han participado en una misión de productos ecológicos y en la feria Tavola, en Países Bajos y Bélgica Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha desarrollado un conjunto de acciones comerciales dedicadas a la industria agroalimentaria en la región del Benelux, que comprende los estados de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo; área donde las ventas de este sector crecieron en 2021 un 8,1% hasta los 1.096 millones de euros y donde se presentan importantes oportunidades de negocio para esta industria. Así, la empresa pública ha organizado durante el pasado mes de mazo una misión directa de productos ecológicos transformados a Bélgica y Países Bajos; y la participación agrupada en la feria Tavola (Bélgica), una de las citas de mayor importancia en Europa para productos gourmet premium. La región del Benelux representó prácticamente el 9% del valor de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía en 2021, con 1.096 millones de los 12.385 millones de euros en 2021, cifra récord histórico de Andalucía el pasado año tras un crecimiento del 10% respecto al año anterior. Estos datos evidencian la apuesta de la industria del agroalimentario y bebidas por esta región europea, especialmente para los Países Bajos y Bélgica. Según los datos de Extenda, en la región belga, la industria agroalimentaria de Andalucía puede encontrar oportunidades de negocio en el mercado de los productos bio, que está creciendo paulatinamente, puesto que en los últimos años muchos consumidores belgas demandan este tipo de producto, no solo frescos sino también envasados y transformados. La tendencia en Bélgica ha pasado de la globalización de la cadena de suministros a dar una mayor importancia a la seguridad alimentaria y el apoyo a productos de zonas más cercanas y con menos impacto medioambiental. Además, por el cuidado de salud, los belgas demandan productos reducidos en sal, sin aditivos y sin azucares añadidos. Asimismo, los productos envasados y procesados representan una oportunidad debido a que es una parte del sector que todavía no está excesivamente desarrollada. En cambio, en los Países Bajos la venta de productos ecológicos está más avanzada, dado que el consumidor neerlandés está concienciado con el medio ambiente y valora los productos obtenidos de forma sostenible. Entre los productos más destacados para este mercado, se encuentra el aceite de oliva, industria estratégica para la comunidad y en plena expansión en este país debido a su alta popularidad en los últimos tiempos a raíz del Covid-19. A su vez, la demanda de vino ecológico y con envases sostenibles está aumentando en detrimento de los vinos más tradicionales o que no respetan el medio ambiente. El sector de agroalimentario y bebidas ha logrado récord histórico con exportaciones andaluzas en 2021 para los países de Europa, tras crecer un 11% hasta los 9.746 millones de euros, el 22,4% del total de España. Un liderazgo del que la provincia de Almería es parte esencial, con más de un tercio de las ventas, 3.417 millones y un crecimiento del 8,5%, seguida de Sevilla que, con 1.737 millones y un fuerte crecimiento del 10% interanual, con el que ya se supone el 17,8%. El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha expuesto a la industria agroalimentaria de la comunidad como “referente de la #MarcaAndalucía por su saber hacer, con unas cifras de exportación récord a los países europeos, de 9.746 millones de euros en 2021, una marca con la que los productores andaluces se presentan en la feria Tavola y en la misión directa de productos ecológicos transformados, con un sólido liderazgo de las exportaciones regionales, que suponen cerca de 1€ de cada 4€ que exporta España, y que deben servir de estímulo para continuar impulsando su crecimiento’’. En este sentido, Bernal destacó que “las posibilidades de crecimiento en Europa para la agroindustria andaluza vienen de la mano de los productos ecológicos, bio, eco, gourmet o con alguna otra etiqueta que garantice la máxima calidad y el respeto por el medio ambiente en sus procesos de producción, segmentos en los que en Andalucía somos líderes”, por lo que animó al conjunto de la agroindustria andaluza a apostar por estos segmentos en sus producciones y en sus estrategias de venta. Una veintena de importadores Extenda organizó entre el 14 y el 17 de marzo una misión directa para productos ecológicos transformados en Bélgica y Países Bajos, con el objetivo de fomentar la presencia de productos andaluces en este mercado, así como el contacto con importadores y distribuidores potenciales del sector. En esta misión comercial participaron siete firmas andaluzas, que acudieron hasta 60 reuniones con 22 importadores diferentes, de las que 42 fueron en Bélgica y 18 en los Países Bajos. Las empresas que participaron en esta misión provinieron cuatro de Jaén (Aceites Castellar, Castillo de Canena Olive Juice, El Trujal de la Loma y Jaencoop), dos de Sevilla (Huerta Camporico y Luis Domínguez – Manjón Toro) y una de Granada (Bodega Méndez Moya). Feria Tavola 2022: sector gourmet La Feria Tavola es una de las ferias más importantes del sector de los productos gourmet, siendo característica su especialización en el nicho de alimentos y bebidas premium. Esta feria se ha celebrado en Cortrique (Bélgica), entre los días 20 y 22 de marzo, siendo tres empresas andaluzas las que han establecido contactos comerciales con importadores y agentes belgas. Esta feria, que en este año ha alcanzado su vigésima edición, ha contado con más de 500 expositores de casi medio centenar de países. Además, presenciaron el certamen más de 17.000 visitantes, en el recinto ferial de 55.000 metros cuadrados de exposición. Tavola, que tiene una periodicidad bienal, está dirigida a un público exclusivamente profesional. Atrae a un gran número de compradores líderes del sector de la alimentación, abarcando desde mayoristas a minoristas, supermercados, catering, importadores de bebidas y restauración. Las empresas andaluzas participantes en este certamen proceden de Cádiz (Gran Alcuza y Dulcería la abuela Asunción) y de Sevilla (Bodega Regantio Viejo). Tres empresas de mercados dispares dentro del sector agroalimentario, puesto que una de ellas es de repostería, una de vinos y otra de aceite de oliva. La organización de estas acciones por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014 – 2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. Récord de exportaciones agro a Europa Las exportaciones andaluzas del sector agroalimentario y de bebidas a Europa alcanzaron en 2021 los 9.746 millones de euros, un 11% más que en 2020, cifra récord histórico desde que se tienen estadísticas oficiales. Asimismo, el superávit de la balanza comercial es de 7.291 millones de euros, con una tasa de cobertura del 397%, multiplicando por cuatro las exportaciones a las importaciones. La comunidad andaluza es la primera exportadora española de productos agroalimentarios a Europa, con el 22,4%, seguida de Cataluña, con 7.998 millones, el 18,4% del total. En cuanto a las provincias, Almería es la que más exporta a Europa con 3.417 millones de euros, el 35% del total y un aumento del +8,5%, respecto a 2020. La siguen Sevilla con 1.737 millones, el 17,8%; Huelva, con 1.514 millones, el 15,5% y un alza del 11,4%; y Málaga, con 879 millones, el 9% del total y una subida del 4,9%. En quinto lugar, se encuentra, Granada, con 702 millones, el 7,2% y un alza del 9%; a continuación, Córdoba, con 644 millones, el 6,6% y un incremento del 18,1%; Cádiz, con 602 millones, el 6,2% y un alza del 33%, el mayor crecimiento; y Jaén, con 250 millones de euros, el 2,6% del total y un alza del 19,8%. Productos más vendidos Por productos, Andalucía vende a Europa principalmente hortalizas frescas y congeladas, con 3.422 millones de euros, el 35% del total y un incremento del 5,6% respecto a 2020; las frutas frescas y congeladas, con 2.670 millones de euros, el 27,4%, y una subida del 9,9%; y el aceite de oliva, con 1.483 millones de euros, el 15,2% y un alza del 17,6%. En cuarto lugar, están las conversas hortofrutícolas, con 423 millones de euros, representando el 4,3% del total con un leve descenso del 2,5%; seguidos de los pescados y mariscos, con 222 millones, el 2,3% y un aumento del 66%; cereales y productos de la molinería, con 161 millones (1,7%) y un descenso del 8,7%; frutos secos, con 153 millones (1,6%) y un aumento del 31%; y los cárnicos con 144 millones, el 1,5% del total y un crecimiento del 13,1%. Europa, primer destino para Andalucía Europa es principal destino de las exportaciones andaluzas de agroalimentación y bebidas, donde crecen 17 de los 20 primeros mercados. Su primer destino de exportación es Alemania, con 2.180 millones de euros, incrementando sus cifras un 11,3% con respecto al año anterior; seguido de Francia, con 1.618 millones de euros, el 16,6% y un alza 11,8%; e Italia, con 1.273 millones de euros, el 13,1% del total y un incremento del 21,9%. En cuarto lugar, se encuentra Reino Unido, con 1.090 millones, el 11,2%, que desciende un -3,6%; seguido de Portugal, con 949 millones, el 9,7% y un incremento del 18%; Países Bajos, con 818 millones de euros, el 8,4% y alza del 7,1%; Polonia, con 294 millones de euros, el 3% y un 10,6%; Bélgica, con 270 millones, el 2,8% del total y con una subida del 11,7% respecto a 2020; Suiza, con 160 millones (1,6%) y crecimiento del 2,4%; y Suecia, con 157 millones (1,6%) y aumento del 3,6%. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

