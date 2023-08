Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Almería es la provincia que mejor trata a los turistas Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por miércoles 09 de agosto de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Turísticos, en la que también se puntúa muy bien el alojamiento

Según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Turísticos, Almería ha sido la provincia andaluza que ha obtenido las mejores valoraciones en alojamiento y atención y trato por parte de los turistas que la han visitado en el primer trimestre de 2023. Con un índice sintético de percepción de 8,5 sobre 10, Almería se ha situado por encima de la media de Andalucía, que ha sido de 8,4. Según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Turísticos, Almería ha sido la provincia andaluza que ha obtenido las mejores valoraciones en alojamiento y atención y trato por parte de los turistas que la han visitado en el primer trimestre de 2023. Con un índice sintético de percepción de 8,5 sobre 10, Almería se ha situado por encima de la media de Andalucía, que ha sido de 8,4. Los turistas han puntuado con un 9,0 el alojamiento de Almería, destacando su calidad, su confort y su limpieza. Asimismo, han otorgado un 9,0 al trato que han recibido por parte de los almerienses, resaltando su amabilidad, su profesionalidad y su cercanía. Estos aspectos han sido los más valorados por los visitantes de Almería, junto con la calidad de la oferta turística en paisajes y parques naturales, que ha obtenido un 8,9. Los aspectos menos valorados por los turistas en Almería han sido el ocio-diversión, con un 8,1, el alquiler de coches, con un 9,0, y la limpieza, con un 7,4. Los visitantes han echado en falta más actividades culturales y de entretenimiento, así como una mayor disponibilidad y variedad de vehículos para alquilar. También han sugerido mejorar la limpieza de las calles y los espacios públicos. Almería se ha posicionado como la cuarta provincia más valorada de Andalucía, solo superada por Sevilla, con un 8,8, Cádiz, con un 8,7, y Córdoba y Granada, con un 8,6. Las provincias que han quedado por debajo de Almería han sido Jaén, con un 8,5, Málaga, con un 8,3, y Huelva, con un 8,1. La encuesta se ha realizado a partir de una muestra de 10.000 turistas nacionales e internacionales que han visitado Andalucía entre enero y marzo de 2023. El margen de error es del 3%. El objetivo es conocer la opinión de los visitantes sobre los diferentes servicios y recursos turísticos de la comunidad autónoma y ofrecer información útil para mejorar la calidad y competitividad del sector. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.