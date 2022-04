Economía Almería es la tercera de Andalucía en exportaciones a Canadá martes 26 de abril de 2022 , 15:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Extenda abre mercado al agro andaluz en el canal Horeca de Canadá, que factura más de 75.000 millones de dólares al año Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera desarrolló en la feria SIAL Canada, celebrada del 20 al 22 de abril en Montreal, un espacio de networking destinado a las ocho empresas agroalimentarias andaluzas que acudieron al certamen. La muestra profesional dedicada a la hostelería, alimentación y bebidas más importante del país ha celebrado su décimo novena edición apostando por el canal Horeca, que factura cada año más de 75.000 millones de dólares canadienses. La empresa pública, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, acude al mercado canadiense para respaldar a las firmas andaluzas en la búsqueda de nuevas alianzas comerciales, así como para crear sinergias con entidades y agentes en destino. De este modo, se apuesta por contribuir a mejorar la rentabilidad del sector agroalimentario, baluarte de la Marca Andalucía en el mundo, aproximando a productores de la comunidad y compradores de los principales mercados de mundo. Para ello, en esta edición, Extenda ha acondicionado un espacio representativo de la región, como zona de exposición conjunta, donde las firmas de la comunidad pudieron mostrar sus productos y celebrar sus encuentros de negocios B2B. Sial Canada, que se celebra en el Palacio de Congresos de Montreal los años pares y en el Enercare Centre de Toronto los impares, dedica un área específica para el canal Horeca y otra especialmente reservada a empresas de vinos y licores, lácteos y productos cárnicos. Se trata de una cita dirigida exclusivamente a profesionales, que recoge cada año la oferta de más de 1.000 expositores. Con una media de más de 18.000 visitantes entre importadores, distribuidores y entidades de comercio internacional, destaca la presencia de compradores de Estados Unidos y de México. Los datos de Extenda indican que tras la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea (CETA), que ha eliminado la casi totalidad de los aranceles a los productos europeos, el mercado canadiense ha aumentado las cuotas de importación de determinados productos españoles, y ha garantizado el reconocimiento de 26 denominaciones de origen españolas en Canadá. Para Arturo Bernal, consejero delegado de Extenda, “esto hace de Canadá un mercado del máximo interés para la diversificación de las exportaciones de la industria agroalimentaria y de bebidas de Andalucía; un mercado que está respondiendo de forma creciente, con resultados récord en los dos últimos años en el total de las exportaciones, que alcanzaron los 340 millones de euros, con un incremento del 3,1%, gracias fundamentalmente al sector industrial”. Este impulso —señaló Bernal— debe ser aprovechado por la industria agroalimentaria andaluza, que tan buena posición ostenta en vecino mercado estadounidense, y en ello estamos trabajando desde Extenda, una vez detectadas oportunidades para alimentos como los cárnicos, el queso y los platos preparados, ya que el mercado canadiense es especialmente receptivo a productos alimentarios con valor añadido, como los gourmet, ecológicos o preparaciones alimenticias; toda vez que el 50% de los canadienses compran comidas precocinadas o listas para su consumo”. Empresas andaluzas La delegación andaluza que participó en el stand de Andalucía organizado por Extenda en la feria Sial Canada estuvo formada por cuatro empresas de Sevilla (Aceites Ybarra S.A, Casa Santoña de Andalucía, Montealbor Alimentación y Oleoestepa), una de Granada (Tostaderos Sol de Alba), una de Córdoba (Agrícola Huerta de Cabra), una de Almería (Cubisol) y otra de Málaga (Iberoquinoa). La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. Aeronáutico lidera y Piedra Natural duplica ventas Andalucía es la segunda comunidad autónoma en el ranking de exportaciones españolas a Canadá, con el 16,8% del total español, con 340 millones de euros, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (20,8% del total) que, no obstante, ha visto bajar sus ventas un 4,8% en el último año. Canadá es el décimo cuarto mercado mundial de las exportaciones andaluzas, y segundo norteamericano, sólo por detrás de Estados Unidos, y por delante de México. Las ventas andaluzas a este mercado se han incrementado un 3,1% en 2021, arrojando un superávit comercial de 111 millones de euros para Andalucía y una tasa de cobertura del 149%. El sector aeronáutico lidera las ventas andaluzas a Canadá con 107 millones de euros (31%) a pesar de registrar una leve bajada del 2,7% respecto de 2020. Le siguen los combustibles y aceites minerales (58 millones), con el 17% del total y alza del 2,6%; y las manufacturas de piedra y yeso que, con 41 millones de euros (12%) han visto incrementar sus exportaciones más del doble (+118%) con respecto a 2020, el mayor crecimiento del top10. En cuarto lugar, se encuentra el primer producto agroalimentario, el aceite de oliva, con 36 millones de euros en ventas y un alza del 1,8%; seguido de aceitunas (18,6 millones) y naranjas (9,4 millones). Sevilla fue la primera provincia exportadora a este país 2021, con 164 millones de euros, el 48% del total y un descenso del 9,1%; seguida de Cádiz, con 71 millones (20,8% del total) y un aumento del 22,1%; y Almería, que con 64 millones (18,9% del total) crece un 54%. 