ASPRODALBA celebra en Vera la Primera Gala de los Premios “Construyendo Comunidad”

sábado 04 de diciembre de 2021 , 10:00h

Anoche se celebró en el Auditorio Ciudad de Vera la “Primera Gala de los Premios Asprodalba”, con la presencia del Delegado Territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, y gran parte de la Corporación Municipal veratense, entre otras autoridades y miembros de diversas organizaciones, asociaciones y sociedad civil de la Comarca.

El evento presentado por Juanjo Guisado y Remedios López comenzó pasadas las 19:30 horas con la actuación del grupo musical “José Luis Jaén y Amigos”, popular por su participación en el concurso de Canal Sur “Tierra de Talento”, que que amenizó la gala interpretando varios temas durante el trascurso de la misma.

A continuación tomaron la palabra Luis Cervantes, miembro de la Junta Directiva de Asprodalba, y su presidente Francisco Alonso, quien destacó en su intervención “el camino de Asprodalba hacia un horizonte donde la diversidad, los derechos, la justicia social y la solidaridad marcarán un nuevo rumbo, un futuro que se construye con conquistas cotidianas como el trato digno y respetuoso, la defensa a ultranza de los derechos, la inclusión en todos los espacios de convivencia, dando oportunidades de participación y no dejando a nadie atrás”. En este sentido, Alonso reivindicó “humanizar el apoyo de la sociedad a las personas con discapacidad intelectual, en un entorno comunitario donde poder acompañar a las personas con discapacidad intelectual sin usurpar su voz, donde realmente puedan decidir la aventura de su vida, tomando el poder y siendo protagonistas, ya que no se trata de una opción, sino de un derecho”. El presidente de Asprodalba citó la necesidad de “nuevas y mejores políticas públicas que garanticen esta verdadera inclusión, ya que las personas no se sentirán incluidas si el entorno no es amable y acogedor”.

Por su parte, el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Vera, Alfonso García, en su intervención hizo referencia a como “la comunidad veratense gracias al trabajo de personas y familias como las que integran Asprodalba, se ha convertido en un referente en inclusión, no solo a nivel provincial, sino en toda España”. En este sentido García puntualizó que se trata de “un trabajo silencioso, discreto, desde el corazón y centrado en las personas. Una labor constante y diaria, que se viene desarrollando desde hace más de 40 años en un centro que nació gracias a la apuesta de una familia, la familia Martín-Lerma, que creyó en las personas con discapacidad intelectual y en que éstas podían tener una mejor calidad de vida y un futuro lleno de oportunidades”. El edil veratense reiteró que “uno de los grandes retos que tenemos que asumir entre todos como sociedad es el dar el poder a las personas para que ellas decidan cómo quieren que sean sus vidas y cómo quieren vivirla”, y mostró el apoyo del Ayuntamiento “en todo lo que necesitéis, para reconocer y defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual así como su plena inclusión en nuestra sociedad”. Para finalizar, García Ramos hizo un importante anuncio, “ya que desde el ayuntamiento de vera también creemos en la importancia de “construir comunidad” para conseguir una sociedad mejor para las personas con discapacidad. Una comunidad que sea inclusiva, justa y que acepte la diversidad como parte de ella misma. Por ello, en los próximos días se formalizará la concesión administrativa de una parcela de 809 m² situada en la Calle Antonio de Torres para que la Asociación pueda seguir construyendo viviendas en la comunidad. Unas infraestructuras que ayudarán a dotar de autonomía a las personas, donde se brindará la atención cotidiana que precisan y posibilitará que las familias no tengan que desplazarse a otros municipios y puedan permanecer en Vera”.

El Delegado de Salud y Familias también intervino en la gala, recordando los comienzos de Asprodalba, y mostrando su pleno apoyo a la Asociación, y puso en valor los premios, “destinados a personas que se han esforzado en construir comunidad, en hacer una sociedad mejor para las personas con discapacidad, como bien indica el lema de la gala “Construyendo Comunidad”, una comunidad inclusiva, justa y que acepte la diversidad como parte de ella misma”.

Así, los premiados fueron María Ángeles Muñoz, enfermera de casos del Centro de Salud de Vera; José Manuel Ramírez, Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Vera y Presidente de la Asociación Moros y Cristianos de Vera; y Bruno y Pam, personas colaboradoras de la comunidad Inglesa para quienes recogió el galardón en su representación Nurhayat Niven.

Mari Ángeles Muñoz Cervantes, enfermera del Centro de Salud de Vera recogió el galardón “por la labor realizada como enfermera de referencia desde el inicio de la pandemia por la Covid- 19 hasta la actualidad. Mari Ángeles ha sido el referente y pilar fundamental donde ASPRODALBA ha encontrado la seguridad, el asesoramiento y el apoyo durante la pandemia de la Covid_19. En unos momentos sumamente difíciles se convirtió en el faro que nos guió en la mayor de las incertidumbres.

José Manuel Ramirez Hidalgo, recibió la distinción “por su continua contribución a ASPRODALBA a través de su valioso asesoramiento y acompañamiento, sus donaciones y porque sus valores personales y acciones facilitan la transformación social hacia una sociedad más inclusiva. Su apoyo incondicional a las personas con discapacidad intelectual lo convierten en un referente y un modelo social”.

El tercer reconocimiento “Construyendo Comunidad” se otorgó a Bruno y Pam

que forman parte de la familia ASPRODALBA desde hace más de 15 años. “Son incontables las colaboraciones a todos los niveles. Especialmente míticas las fiestas navideñas que organizan en la Asociación cada año con su grupo “ The Elderly Brothers”. A Bruno y Pam agrademos crear un gran lazo de amistad entre la comunidad inglesa de la comarca y ASPRODALBA. Esta amistad nos ha llevado a compartir eventos y grandes experiencias que les agradecemos profundamente.

El acto fue cerrado con unas emotivas palabras de los autorrepresentantes Javier Magaña y Susu Méndez.