Capital "Almería es una ciudad solidaria" lunes 20 de junio de 2022 , 16:27h

Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana ha participado en la lectura de un Manifiesto del Día Mundial de las Personas Solidarias organizado por las asociaciones que trabajan estrechamente con estas personas La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha asistido este lunes, en la Puerta de Purchena, a la lectura del Manifiesto con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, organizado por Accem en Almería, Fundación Cepaim, Cruz Roja, Almería Acoge, Andalucía Acoge y la Asociación de Ucranianos, junto al Ayuntamiento de Almería. En este acto, sencillo pero tan significativo, en el centro de la ciudad, Laynez ha recordado a todos los que allí se han congregado que "somos una ciudad solidaria, acogedora y entregada a aquellos que lo necesitan". Además, "ha trasladado la colaboración del Ayuntamiento a todos las personas que se ven obligadas a huir de su país y ha pedido que "por favor, no olvidemos ni nos acostumbremos" a este problema internacional que nos toca tan de cerca y que se ha visto agudizado desde el pasado mes de febrero, cuando comenzó la invasión Rusa en Ucrania. En este sentido, Laynez, acompañada por las ONGs que trabajan con las personas refugiadas, así como más de un centenar de ellas, que han participado previamente en una marcha por el centro para visibilizar este problema, ha asistido a la lectura del Manifiesto, a cargo de Nelson, Marina y Madison, también personas refugiadas. En él, inciden en "la necesidad de establecer y activar vías legales, reales y seguras de acceso a la población y al contienente europeo para las personas refugiadas" o que "se flexibilicen los requisitos para acogerse a la reagrupación familiar", entre otros. Refugiados de Ucrania en Almería Según datos de Accem, se estima que 6,7 millones de personas han huido de la guerra en Ucrania, principalmente hacia países de la Unión Europea. Desde que estallara la guerra en Ucrania, el pasado 24 de febrero de este año, la población ucraniana en la ciudad se ha incrementado en 92 personas, siendo a día de hoy, de 297 personas empadronadas, según los datos del padrón municipal. Desde el primer día, el Ayuntamiento de Almería ha ofrecido toda su colaboración y ha puesto los recursos a su alcance para ayudar y acoger a los refugiados ucranianos que lleguen a Almería, obligados a salir de su país como consecuencia de la guerra e invasión iniciada por Rusia contra Ucrania, facilitando el empadronamiento y agilizando trámites administrativos, escolarización en caso de menores y ayuda de emergencia social. Semillas solidarias Desde el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, se ha colaborado con Accem en la compra de semillas solidarias 'Semillas que reconstruyen vidas', que se han repartido durante el acto. Se trata de unas semillas, presentadas en un original tarjetón, que explica el carácter solidario de las mismas y las causas de persecución que llevan a la mayoría de las personas refugiadas de esos países a huir y buscar refugio en nuestro país. Esta conmemoración del Día Mundial del Refugiado ha contado con diferentes actuaciones como un baile regional de Ucrania, varias coreografías a cargo de niños y Nadiia -Violín ha interpretado el himno de Ucrania y 'Viva la vida'.

