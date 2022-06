Concluye el V Programa de Cualificación Profesional para el Empleo

Los participantes de la quinta edición del Programa de Cualificación para el Empleo, dirigido a personas con discapacidad intelectual, se han graduado este lunes, 20 de junio en la Universidad de Almería. Este programa es un curso Experto del Centro de Formación Continua de la UAL que pretende suplir la necesidad de programas formativos dirigidos a personas con discapacidad intelectual. Tiene como objetivo formar y potenciar habilidades personales, sociales y laborales en un entorno universitario inclusivo.

Durante unas 750 horas de formación, los participantes han ido adquiriendo diferentes habilidades que aumenten sus posibilidades de inserción laboral. Además han podido realizar prácticas en nueve centros y/o empresas participantes. Es un curso financiado por la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo y esta convocatoria ha contado con la colaboración de las asociaciones Alsalsido y A toda vela.

Alejandro Martínez, participante del curso, ha destacado la gran cantidad de actividades que se realizan a lo largo del curso “como diferentes asignaturas, clases de gimnasia, salidas deportivas y las prácticas en empresa". Además, ha recomendado este curso porque ofrece la posibilidad “de conseguir un trabajo".

Algo que ha logrado la alumna Laila Josu en la empresa Leroy Merlín, tras haber realizado en ella sus prácticas. “Ha sido un programa muy divertido. Hemos aprendido muchas cosas, hemos sido muy libres, hemos aprendido mucho de sentimientos, cómo gestionarlos, y me ha encantado todo. Además las prácticas me han ido muy bien y me han contratado".

Por su parte, Marina Gómez, ha destacado “el equipazo que forman los profesores del curso. Llevo un año con ellos y tengo que darle las gracias a todos".

La directora de la Unidad de Diversidad Funcional de la Universidad de Almería, Pilar Sánchez, cuenta como la UAL forma parte de este programa en el curso 2017/2018. “Un proyecto ilusionante, como era la organización de un curso dirigido a personas con discapacidad intelectual y pasamos a formar parte del grupo de las 15 universidades que pusieron en marcha el primer curso del experto de cualificación profesional para el empleo. Y lo hicimos con la convicción de que supondría una ventaja para todos los que de algún modo participamos. Vamos ya por la 5ª edición y más de 70 estudiantes han participado en el programa”.

También ha destacado el reto y esfuerzo que supone para las universidades la oferta de formación para estudiantes con discapacidad intelectual, que supone una máxima implicación por parte del profesorado. “El objetivo último de estos programas es la mejora de la formación y el empleo de las personas con discapacidad intelectual, pero nos parecía una oportunidad única para poner en marcha una iniciativa que promueve el desarrollo en todas sus dimensiones, las capacidades intelectuales pero también las adaptativas, la participación en un entorno normalizado y, en definitiva, la calidad de vida”.

Por último, ha agradecido tanto a los organizadores como a las asociaciones, empresas e instituciones colaboradoras su apoyo para poner en marcha este programa, y a las familias de los estudiantes “por depositar un voto de confianza en la UAL”, pese a ser un año marcado por las mascarillas y pruebas de antígenos. Para finalizar les ha dedicado unas palabras a los estudiantes: “Habéis triunfado al terminar este curso. Y tenéis que saber que vuestro éxito como estudiantes es nuestro éxito como universidad. Seguimos en el camino de ser una universidad para todos y este año lo hemos conseguido al convivir con vosotros. Hoy es pues un día especial, pero tenéis que saber que también lo es para nosotros. Espero de todo corazón que el título obtenido os abra las puertas del futuro laboral y que no perdáis la ilusión por ser los mejores en lo que hagáis”.