Almería estará este martes en aviso amarillo por lluvias

Almería tendrá este martes aviso por riesgo (amarillo) por lluvias intensas, nevadas o fenómenos costeros, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que espera precipitaciones persistentes y localmente fuertes en ,Almería y otros puntos del litoral oriental andaluz.



En concreto, Almería tendrá aviso amarillo porque se podrían acumular más de 20 litros por metro cuadrado en una hora e incluso en el levante de Almería podrán sumar hasta 50 litros por metro cuadrado en 12 horas.



Seguirá la inestabilidad de los días anteriores, con precipitaciones que estarán acompañadas de tormentas ocasionales que podrían ser persistentes y localmente fuertes en Almería y otros puntos del litoral oriental andaluz, aunque irán remitiendo a lo largo del día.



Los chubascos podrían afectar de forma más débil y aislada a otras zonas del área mediterránea y del tercio sudeste.



También se esperan bancos de niebla matinales en zonas de Andalucía y del interior del extremo norte peninsular.



