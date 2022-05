Capital Almería expone ante la FAAM su modelo de accesibilidad en espacios turísticos viernes 06 de mayo de 2022 , 17:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Carlos Sánchez destaca la inversión de 100.000 euros para adaptar las playas Almería continúa dando pasos en su desarrollo como destino turístico y su modelo de accesibilidad es uno de los pilares fundamentales. Así lo ha destacado el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, que ha participado en las jornadas “El turismo emocional: una oportunidad para el empleo y el desarrollo económico”, organizadas por la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad (FAAM). El edil ha puesto en valor la apuesta del Ayuntamiento de Almería por la accesibilidad como uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad. En este sentido, ha subrayado los trabajos que se han llevado a cabo, un mes antes de lo habitual, para la puesta a punto de las playas con la instalación de pasarelas, los aparcamientos para personas con movilidad reducida, la adaptación del mobiliario o la habilitación de redes para usuarios con discapacidad visual. Carlos Sánchez ha subrayado que “el 16 por ciento de los turistas a nivel mundial busca destinos accesibles, por lo que es una oportunidad para el mercado que tenemos que aprovechar”, a la vez que ha asegurado que “la accesibilidad es fundamental para el 10 por ciento y necesaria para el 40 por ciento, pero confortable para todos”. Del mismo modo, el edil ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración a todos los niveles “porque administración pública, asociaciones y sector turístico debemos ir de la mano, necesitamos una alianza entre todos”. En este sentido, ha remarcado la inversión de 100.000 euros que el Ayuntamiento ha realizado, a través de la Junta de Andalucía, para solventar carencias de accesibilidad en las playas. Asimismo, se va a crear una aplicación para facilitar la reserva de espacios adaptados y el material necesario para que las personas con discapacidad puedan disfrutar. Por su parte, el presidente de la FAAM, Valentín Sola, ha puesto en valor la Guía de accesibilidad de playas como una herramienta para asesorar a los técnicos de distintos municipios. “La accesibilidad es un elemento diferenciador, así lo considera la Organización Mundial del Turismo, y Almería recibe visitas por sus puntos accesibles”, ha señalado. Además de ello, las playas cuentan con rampas, duchas adaptadas, socorristas y zonas de sombra. También hay que sumar el mobiliario en relieve, las placas informativas y las banderas para reforzar los puntos de información, en colaboración con la Junta de Andalucía, a lo largo de todo el litoral almeriense. San Miguel, El Palmeral, Nueva Almería, Costacabana, El Alquián, El Toyo, Retamar, Cabo de Gata, La Almadraba y La Fabriquilla han experimentado mejoras sustanciales. Cabe recordar la capital contó el pasado año con cinco playas accesibles y reconocidas por la FAAM. Concretamente, se trata de Cabo de Gata, Costacabana, El Palmeral, El Toyo y Retamar, que forman parte de la Guía de playas accesibles de la provincia. Accesibilidad en museos Por otra parte, el Ayuntamiento está ultimando un plan de accesibilidad para los museos de la Red Municipal que va a presentar de forma inminente. El principal objetivo es detectar las deficiencias, reforzar el potencial y consolidar los espacios museísticos como lugares más amables para los visitantes. El proyecto se ha desarrollado de la mano de los colectivos A Toda Vela, Verdiblanca, Asoal y ONCE. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

