Capital Aplauso de PACMA al movimiento social por la permanencia de los ficus de Plaza Vieja viernes 06 de mayo de 2022 , 17:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Partido Animalista PACMA se ha pronunciado a favor del movimiento vecinal que, tras años de batalla, ha logrado mantener en su lugar de origen los ficus en la Plaza Vieja de Almería, frente al Ayuntamiento. Algunos ejemplares son centenarios y, según lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Almería, son un importante valor medioambiental en una ciudad con alto índice de radiación y temperatura. Los ficus se quedarán en su sitio y no podrán ser trasladados, algo que proponía el consistorio almeriense. Se estima así parcialmente el recurso interpuesto por la Asociación de Amigos de la Alcazaba, Ecologistas en Acción, y la Asociación del Bicentenario de Los Coloraos contra el acuerdo de pleno de mayo de 2020 en el que se aprobó la modificación puntual nº64 de PGOU de Almería, si bien el traslado de los árboles ya se paralizó mediante la toma de medidas cautelares ese mismo año. La sentencia dicta que "el arbolado se describe como un elemento más en la ficha del catálogo de edificios y espacios protegidos del PGOU de Almería, que señala que la Plaza de la Constitución se encuentra 'Formada por un pavimento discontinuo en el que se disponen perimetralmente'". La Plaza Vieja de Almería siempre ha presentado la distinción de los ficus que, además de constituir un valor decorativo añadido, aportan sombra, son representativos del lugar y no deben trasladarse al correr el riesgo de perder el 30% del arbolado en el mejor de los casos. La justicia determina que este elemento esencial de la plaza tiene demasiada relevancia histórica, entre otros motivos, como para prescindir de él. PACMA ha mostrado su apoyo al conjunto de entidades que han posibilitado la permanencia de estos árboles, y ha instado al Ayuntamiento a adoptar medidas urbanísticas que aseguren la mejora medioambiental de la ciudad. Las actuales, aseguran, "están más orientadas a intereses del Consistorio". Afortunadamente, según explica la vicepresidenta de PACMA y candidata a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones del 19N, Cristina García, "la justicia ha dado la razón a un conjunto de ciudadanos y entidades preocupadas por la importancia medioambiental de los elementos urbanos" y, añade, "desde PACMA esperamos que cunda el ejemplo". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

