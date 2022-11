Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Almería importa ahora un 200% más de gas argelino lunes 28 de noviembre de 2022 , 13:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las exportaciones dejan de enero a septiembre 4.192 millones de euros, un 21% más que el año pasado El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha destacado hoy que, a pesar del contexto internacional y de la subida de los precios de las materias primas, la economía almeriense sigue mostrando “signos de fortaleza y de pujanza”, como demuestran las cifras de comercio exterior facilitadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a partir de los datos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria. “Seguimos siendo una provincia muy exportadora, principalmente de productos agroalimentarios, pero también industriales”, ha dicho Martín. Entre enero y septiembre de este año, las exportaciones desde Almería han dejado en la provincia 4.192 millones de euros, un 21% más que en el mismo periodo del año anterior. A pesar del aumento de las importaciones –se han comprado productos por valor de 3.503 millones de euros, principalmente combustibles-, el saldo de la balanza comercial sigue siendo positivo: 689,8 millones de euros a favor, siendo la tercera provincia andaluza (tras Sevilla y Córdoba) con mayor beneficio. Según ha señalado el subdelegado del Gobierno, las ventas de productos agroalimentarios suponen el 67% de las exportaciones que se realizan desde Almería, porcentaje que se ha incrementado en un 15,8% respecto a 2021. Martín Fernández ha cuantificado el valor de las exportaciones de frutas y hortalizas de enero a septiembre en 2.435 millones de euros, sumando en este bloque las ventas de las hortalizas de fruto, las de hoja y las de melón y sandía. El subdelegado del Gobierno ha destacado, igualmente, el “buen comportamiento” de las exportaciones de productos industriales, que han crecido un 30,8% respecto a las cifras alcanzadas el año pasado, con un saldo al cierre de estos primeros nueve meses de 1.229 millones de euros. Entre estos productos se encuentran la piedra natural y derivados y los artículos de hormigón, yeso y cemento. “El análisis de los datos demuestra que Almería sigue vendiendo, sobre todo, a la zona euro, aunque aumentan las exportaciones a otros mercados, como Estados Unidos, donde las ventas se han incrementado un 31,6% en lo que va de año”, ha resaltado el subdelegado del Gobierno. En este sentido, Martín ha destacado que el único mercado en el que han descendido las ventas ha sido Reino Unido, donde las exportaciones de frutas y hortalizas son, en lo que llevamos de año, en torno al 2% menos que el año pasado. Respecto a las importaciones, destaca el aumento de las compras de gas en estado gaseoso, cuya importación ha aumentado un 198%. La importación de gas licuado se ha incrementado un 68,8%, en ambos casos procedentes principalmente de Argelia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

