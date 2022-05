Capital Almería instalará diecisiete tótems interactivos de la información turística lunes 23 de mayo de 2022 , 17:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Oficina Municipal de Información Turística, el Aeropuerto, la estación Intermodal y diferentes hoteles, entre otros, dispondrán de estos elementos destinados a la promoción turística de la ciudad Con el objetivo de ampliar y mejorar los canales de información turística de la ciudad el Ayuntamiento de Almería instalará en diferentes puntos estratégicos de la ciudad diecisiete tótems inteactivos, puntos informativos digitales dirigidos a visitantes y turistas que llegan y se alojan en nuestra ciudad y requieren de una información actualizada sobre la oferta y servicios que, a nivel turístico, cultural o patrimonial, puedan encontrar en la capital. En ese objetivo y como paso previo, la Junta de Gobierno Local aprobaba el pasado viernes el expediente de contratación de suministro y servicios para la tecnificación de la ciudad de Almería que incluye la adquisición de estos diecisiete tótems con pantallas digitales, con presupuesto base de licitación de 93.323,15 euros. Esta actuación se enmarca dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería, cuyo desarrollo supondrá una inversión de cinco millones de euros sufragados al 50% entre la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, Dentro de los diferentes ejes que contempla este Plan “esta actuación se incluye en la parte que refiere la mejora de la experiencia de la visita a la ciudad. Almería quiere dar así un paso más en la digitalización de sus servicios con una propuesta informativa que estará presente en hoteles, oficina de turismo, aeropuerto, Estación Intermodal, entre otros puntos”, según ha adelantado la portavoz del Equipo de Gobierno, hoy en rueda de prensa, dando cuenta del contenido de los asuntos aprobados el viernes en Junta de Gobierno Local. “Un concepto innovador de oficina de Información en el que el turista, el viajero que nos visita pueda consultar, conocer dónde ir, qué oferta turística o cultural tiene la ciudad, dónde comer, qué visitar o dónde comprar”, ha resumido Vázquez. Una apuesta más que desde el Consistorio se hace por la transformación digital en lo que al turismo se refiere generando, en este caso, un canal de divulgación, de información, de servicios, de eventos...de última generación, disponible para el usuario las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana. Alfaralmería 2022 Además de lo anterior, la Junta de Gobierno Local aprobaba el pasado viernes las bases relativas a la 30ª edición de la Feria de Alfarería ‘ALFARALMERIA 2022’, que este año se celebra entre los días 23 al 27 de agosto de 2022, ambos inclusive, ocupando como tradicionalmente se viene haciendo los últimos años la Avda. Federico García Lorca, en el tramo comprendido entre el Mirador de la Rambla y la calle Canónigo Molina Alonso. Convenios colaboración La portavoz municipal del Equipo de Gobierno ha informado igualmente de la aprobación de varios borradores de convenio que suscribe el Ayuntamiento con diferentes administraciones, entidades y asociaciones. En concreto, en esta última Junta de Gobierno se han aprobado los borradores de convenio con la Diputación Provincial de Almería para la concesión de la subvención que esta institución otorga al Ayuntamiento de Almería destinada a la financiación del funcionamiento, dinamización, actividades y publicaciones culturales del centro expositivo ‘Museo de Arte de Almería’, por importe de 50.000 euros; de ‘Feafes Almería Salud Mental el Timón’ para la concesión de subvención por importe de 5.000 euros para actividades psicosociales para la mejora en salud mental, y de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (ASALSIDO), en su caso para la concesión de subvención por importe de 15.000 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.