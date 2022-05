Capital El Ayuntamiento licita dos módulos de salvamento para Costacabana y El Toyo lunes 23 de mayo de 2022 , 17:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La actuación se incluye como parte de las ayudas que, por un importe total de 500.000 euros, concede la Junta al Consistorio para mejorar la accesibilidad, la seguridad y el uso sostenible de las playas Con una inversión prevista de 104.060 euros, el Ayuntamiento de Almería ha aprobado la licitación del suministro e instalación de dos módulos de salvamento para las playas de Costacabana y El Toyo. Es esta una de las actuaciones financiadas a través de la subvención que el Consistorio recibe a través de la Junta de Andalucía para la recuperación medioambiental y el uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 de la Consejería de Turismo. Las ayudas, por un importe total de casi 500.000 euros, van dirigidas a mejorar la accesibilidad, la seguridad y al uso sostenible de las playas de la capital principalmente mediante la dotación y adquisición de equipamiento y el acondicionamiento de infraestructuras. Además de lo anterior, en Junta de Gobierno Local se han aprobado diferentes contratos de suministro para la dotación de diferentes áreas. Entre los contratos adjudicados se encuentra la adquisición de otros siete chalecos antibala para la Policía Local de Almería, adjudicación de este contrato que se realiza a la empresa ‘Uniformidad y Suministros de Protección S.L.’ por importe de 4.129,97 euros. Contratos de suministro Se ha adjudicado también el suministro de mobiliario de oficina para la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, el Centro de Servicios Sociales Casco Antiguo y el Centro Vecinal Nueva Andalucía, a la empresa ‘Miluval Muebles S.L. (JOVALU)’ por importe de 5.286,49 euros; mobiliario de trabajo para la Oficina Periférica de Cabo de Gata, a varias empresas y por importe total de 3.183,51 euros; la compra de materiales para las actuaciones de limpieza y desbroce de caminos y espacios públicos, por importe de 4.834,86 euros; el suministro de sedantes para el manejo de animales capturados en la vía pública y su empleo en animales alojados en el Centro Municipal Zoosanitario, a la empresa ‘Equinvest S.L.’ por importe de 4.066,37 euros, así como de diferente material informático, por importe de algo más de 20.000 euros. Entre los contratos de suministro adjudicados se encuentra también en esta última Junta de Gobierno la compra de un vehículo tipo furgoneta con zona de carga independiente para el Area de Agricultura y Pesca del Ayuntamiento de Almería, a la mercantil ‘Salinas Car S.L.’, por importe de 24.000 euros. Vehículos en situación de abandono A la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado viernes se elevó igualmente para su aprobación la declaración en situación de abandono de 95 vehículos que se encuentran en el Depósito Municipal y su traslado a un centro autorizado de tratamiento, para su posterior destrucción y descontaminación. A esta declaración se suman otros 8 vehículos que el Ayuntamiento acepta de sus titulares y que tendrán el mismo destino. En total 103 vehículos entre los que se encuentran 77 turismos, 3 furgonetas, 18 ciclomotores, 4 motocicletas y1 bicicleta. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

