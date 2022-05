Capital El Ayuntamiento obtiene 500.000 euros de fondos europeos para transformación digital lunes 23 de mayo de 2022 , 17:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La subvención que obtiene el Consistorio está dirigida a la modernización administrativa, la ampliación de las herramientas tecnológicas y la mejora de la ciberseguridad Un importe total de 524.246,51 recibirá el Ayuntamiento de Almería en concepto de subvención para proyectos de transformación y modernización digital como así ha adelantado hoy la concejala de Presidencia y Planificación y portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez. Se trata de ayudas a las que el Ayuntamiento ha concurrido en el marco de la Convocatoria de proyectos de modernización y digitalización en el ámbito de las administraciones de las entidades locales de fondos Next Generation, resueltas de modo favorable a los intereses municipales por parte del Ministerio de Política Territorial. La finalidad de estas subvenciones es que las entidades locales efectúen gastos que mejoren y modernicen su propia organización mediante la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la digitalización de los procedimientos administrativos y la adaptación de su gestión al uso de los medios digitales. Vázquez ha felicitado esta nueva consecución de fondos europeos, a los que se ha concurrido a través de dos proyectos presentados por el Ayuntamiento con los que se pretende seguir dando respuesta a necesidades actuales, como son la ampliación y mejora de las herramientas tecnológicas, que permitan ampliar la conectividad digital y la movilidad del personal público, y la ciberseguridad, actuaciones por otro lado “necesarias” en el proceso de actualización de la administración local ante los nuevos retos tecnológicos. ‘Almería Nubira’ y ‘Alcazaba Ciberseguridad’ son los nombre de los proyectos con los que concurría el Ayuntamiento a esta convocatoria de ayudas. El primero de ellos, subvencionado al cien por cien con un importe total de 384.491,51 euros, permitirá al Ayuntamiento, entre otros, la contratación de servicios de computación, con el objetivo de disponer de recursos que permitan prestar en modo cloud parte de la infraestructura informática del Ayuntamiento de Almería o la implantación de una solución de puesto de trabajo inteligente para 240 usuarios del Consistorio. Para el proyecto ‘Alcazaba Ciberseguridad’, comprendido en la línea estratégica 5 de la convocatoria de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, el presupuesto subvencionable asciende a la cuantía de 139.755 euros. Las dos actuaciones previstas incluyen el despliegue de las tecnología y medios necesarios para implantar un centro de operaciones de ciberseguridad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

