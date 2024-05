Capital Ampliar Almería invierte 690.000 euros en el acceso al Sagrado Corazón y el Cerro de San Cristóbal Se ha hecho una modificación presupuestaria para acometer la intervención lunes 13 de mayo de 2024 , 14:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado inicialmente una modificación presupuestaria por un importe de 689.837,31 euros para concluir la obra de acceso al monumento del Sagrado Corazón y el acondicionamiento del Cerro de San Cristóbal. La aprobación ha contado con el voto favorable de los grupos municipales Popular y Socialista, y la abstención de Vox y Podemos-IU-Los Verdes Almería. La modificación presupuestaria se realizará mediante transferencia de crédito, y según los técnicos municipales, no afectará a la funcionalidad de la Gerencia de Urbanismo. El objetivo es dar cobertura a las necesidades expuestas por la Dirección Facultativa de esta actuación, que incluyen la retirada de mayor volumen de basura y escombros, el ajuste perimetral del ámbito de actuación y la consideración de algunos recorridos peatonales. Con esta inversión, el Ayuntamiento de Almería busca mejorar la accesibilidad y el acondicionamiento del Cerro de San Cristóbal, un espacio emblemático de la ciudad. La obra, que se encuentra en marcha, busca mejorar la experiencia de los visitantes y residentes en este emblemático lugar de Almería. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.