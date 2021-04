Almería lo necesita

José Luis Sánchez Teruel Más artículos de este autor Por

martes 06 de abril de 2021 , 11:43h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia







Hemos comenzado abril con la perspectiva de que la pesadilla que estamos viviendo comience a remitir en los próximos meses gracias a las vacunas que se están suministrando. Esa es ahora nuestra mayor esperanza y en eso, no me cabe ninguna duda, están poniendo todo su empeño los profesionales sanitarios.



No obstante, la gestión sanitaria debe ir acompañada de las medidas que nos permitan abordar los retos que tenemos por delante, que no son otros que recuperar nuestra economía, el empleo y garantizar la asistencia social necesaria a los colectivos más vulnerables, a todos aquellos a los que más les va a costar salir adelante.



Para ello, van a ser imprescindibles los 1.109 millones de euros que va a destinar el Gobierno de España a Andalucía. Esta cuantía, sin embargo, será insuficiente si Moreno Bonilla y su Gobierno no complementan esos recursos estatales con fondos propios de la Junta para ayudar a pequeñas y medianas empresas y autónomos. Pero, además, tiene que hacerlo con eficacia, agilidad y repercutiendo también en los bolsillos de los ciudadanos el superávit que arroja la cuenta de resultados de la Junta. Nadie puede entender que en un año como el que hemos vivido no se haya gastado todo el dinero disponible, pero menos se entendería que este despropósito, que atenta contra el sentido común, no se resuelva a favor de los andaluces y andaluzas.



Los socialistas venimos recordándole al Gobierno andaluz que Almería necesita con urgencia un plan de rescate que ponga sobre la mesa más de 100 millones de euros en ayudas directas para los sectores más afectados por esta crisis sanitaria y económica. Ahora, con los fondos que llegarán a nuestra comunidad, la Junta se ha quedado ya sin excusas para invertir esa cantidad.



Además, el Gobierno andaluz tiene que dotar de más financiación a los ayuntamientos, puesto que están cubriendo más servicios de los que les corresponden en la lucha contra el coronavirus y lo están haciendo con absoluta lealtad institucional. No se puede decir lo mismo de Moreno Bonilla, en permanente confrontación con el Gobierno de España.



De la misma manera, el Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos no puede desentenderse de uno de los mayores problemas a los que se enfrentan ahora mismo los almerienses: el paro. Por ello, el presidente andaluz debe actuar con urgencia para poner en marcha planes de empleo, a través de los ayuntamientos, que permitan garantizar a muchas familias una salida a su difícil situación. Moreno Bonilla debe actuar ya, lo necesita Almería y lo necesitan los almerienses.