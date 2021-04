Sucesos Cuatro detenidos por siete delitos de robos en viviendas y coches en Níjar martes 06 de abril de 2021 , 09:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los investigadores finalizan tres actuaciones no relacionadas entre sí que permiten resolver siete delitos contra el patrimonio y se saldan con la detención de cuatro personas.





Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, como resultado de tres recientes investigaciones recientemente finalizadas, consiguen el esclarecimiento de tres robos con fuerza y con violencia e intimidación en viviendas y cuatro robos en interior de vehículo en Níjar (Almería).



Las detenciones son el resultado de las actividades que desarrolla la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana y frente a los delitos contra el patrimonio en la Comarca de Níjar.





Robos en viviendas:

Los agentes tienen conocimiento de la comisión de un robo en el interior de una vivienda en la barriada de San Isidro (Níjar), en la que los autores al verse sorprendidos por los moradores de la misma, habrían causado lesiones a las víctimas de las que tuvieron que ser atendidos en el Hospital de Alta Resolución de “El Toyo”.



Resultado de la investigación los agentes determinan que los autores, ya habían sido detenidos y puestos a disposición judicial el pasado mes de febrero, al ser sorprendidos por una patrulla de la Guardia Civil cuando cometían un robo en una vivienda deshabitada en la misma zona.



Una vez localizados, los agentes proceden a la detención de los dos autores que habrían sustraído colgantes, pulseras y doscientos euros en metálico.



Las diligencias instruidas y el detenido se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Almería, decretando la autoridad judicial su ingreso en prisión.





Robos en interior de vehículos:

Simultáneamente, los investigadores tienen conocimiento la comisión de varios robos en interior de vehículo en los que las víctimas llegan a sorprender a los autores en el momento de la comisión de los mismos.



Los agentes de la Guardia Civil desarrollan dos investigaciones diferentes, que una vez finalizadas permiten la resolución de cuatro robos en interior de vehículo y la detención de dos personas.



Tras la realización de las correspondientes actuaciones e inspecciones oculares en los vehículos, los agentes determinan el modus operandi en los robos y la autoría de los mismos.



Los dispositivos de búsqueda y localización de estas personas da resultado positivo, por lo que los agentes proceden a la detención de dos personas como autores de delitos de robo con fuerza en interior de vehículo.



