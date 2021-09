Capital Cobos tilda de “inadmisible” el ataque a operarios del servicio de recogida de residuos jueves 23 de septiembre de 2021 , 20:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental ha denunciado los hechos a la Policía Local y muestra su solidaridad con la plantilla del servicio



La concejala del Área de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha calificado de “inadmisible” la agresión sufrida por trabajadores del servicio de recogida de residuos, gestionado por FCC Medio Ambiente, y ha señalado que espera que su autor “pueda ser identificado y detenido”, para lo que ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Local. Al parecer, y tal y como ha podido conocer la concejala, los operarios que se encargan de recoger plásticos y cartón han recibido varios ataques en la calle Arráez Pacheco con Altamira, donde una persona habría lanzado botellas de cristal e incluso una tostadora a los trabajadores.



La situación puesta en conocimiento de la Policía Local preocupa no sólo a la empresa adjudicataria, sino también a la Concejalía, ha señalado Cobos, que ha calificado de “inadmisible” esta y cualquier otra agresión hacia unos trabajadores que realizan “una tarea difícil, de noche y, sobre todo, fundamental”.



En este sentido, ha elogiado la labor de estos trabajadores, que es “esencial, tal y como se ha visto durante la pandemia por COVID, cuando realizaron incluso el servicio de recogida, puerta a puerta, a personas de edad avanzada o vulnerables”.



Margarita Cobos se muestra "a total disposición de la empresa y de los trabajadores" para, en la medida de lo posible, intentar acabar con esta y otras situaciones similares que se suceden por "acciones intolerables de descerebrados".

