Almería no está entre las provincias andaluzas mejor valoradas por los turistas Por lunes 07 de agosto de 2023 , 16:00h Tampoco entre las más visitadas de la Comunidad Autónoma Según los resultados de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, realizada trimestralmente por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en el segundo trimestre de 2023 se registró un incremento del 5,4% en el número de turistas que visitaron Andalucía en comparación con el mismo trimestre del año anterior, alcanzando una cifra superior a los nueve millones cuatrocientos mil. El 33,1% de los turistas que visitaron Andalucía eran andaluces, mientras que el 30,2% provenían del resto de España. Además, el 27,9% procedía de la UE excluida España y el 8,8% restante venía del resto del mundo. Por vacaciones, visitaron Andalucía el 88,5% de los turistas, mientras que el 8,7% lo hizo para visitar a familiares y amigos. Además, el 1,2% mencionó que su motivo era trabajo o negocios, y el restante 1,6% alegó otras motivaciones. Durante el segundo trimestre de 2023, se observó que el 64,5% de los viajeros optó por hospedarse en establecimientos hoteleros, mientras que el 28,7% eligió apartamentos, pisos o chalets. Además, se registró una estancia media de 5,1 días para los turistas en Andalucía, lo cual representa un aumento del 0,3% en comparación con el año anterior. Esto significa que el número de días promedio fue similar al período correspondiente del año pasado. La concentración de turistas por provincias se dio principalmente en Málaga, con un 26,5% del total. Le siguieron Cádiz y Sevilla, con un 17,0% y un 16,1%, respectivamente. Se estima que en el segundo trimestre, los turistas en Andalucía realizaron un gasto medio diario de 78,85 euros por turista, lo cual representa un aumento del 9,3% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El origen del turista determina diferencias en este gasto, ya que los turistas andaluces gastaron 70,32 euros, mientras que los procedentes del resto del mundo gastaron 96,88 euros. Durante el trimestre, los turistas que visitaron Andalucía otorgaron una calificación de 8,5 a su estancia en la región, en una escala del uno al diez. Las provincias mejor valoradas fueron Sevilla, Córdoba y Cádiz, con puntuaciones de 9,1, 8,8 y 8,6 respectivamente. Los visitantes destacaron especialmente la atención y el trato recibido, los paisajes y parques naturales, así como la seguridad y el patrimonio cultural. El 28,4% de los viajeros consideró que el trato en Andalucía fue mejor de lo esperado, según una pregunta realizada a los turistas sobre si sus expectativas fueron cubiertas. Por otro lado, el 6,2% opinó que los precios fueron peor de lo esperado.

Noticias relacionadas 17 tótems digitales para mejorar la experiencia de los turistas en Almería