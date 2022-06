Capital Nueve empresas optan a la ejecución de las obras del entorno del Hospital Provincial martes 21 de junio de 2022 , 17:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento espera adjudicar las obras este verano e iniciar los trabajos en septiembre, completando así las obras de rehabilitación del edificio que albergará el Museo del Realismo Español Nueve ofertas ha registrado el Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, al procedimiento abierto de licitación de las obras de urbanización del entorno del Hospital Provincial, actuación que en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ALMERÍA CIUDAD ABIERTA, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, cuenta con un presupuesto base de 1.529.973,31 euros y un plazo de ejecución de doce meses. Las nueve ofertas que concurren para ejecutar este proyecto pasarán ahora a ser analizadas por la mesa de contratación –previsiblemente a partir de la semana próxima– y elevar al órgano competente la propuesta de adjudicación. La previsión municipal es que estas obras “puedan quedar adjudicadas a lo largo del mes de julio e iniciarse ya en septiembre”, ha apuntado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella. La edil popular ha querido felicitar el número de empresas que han presentado oferta a la licitación de una obra que se enmarca dentro de los planes municipales para revitalizar el Casco Histórico, siendo esta actuación además un hito importante en ese objetivo, “como complemento a la obras de rehabilitación que actualmente ejecuta la Diputación Provincial de Almería para convertir el antiguo hospital en la mejor antesala urbana de lo que será el nuevo Museo del Realismo Español Contemporáneo”. Un proyecto integrador Las obras que incluye este proyecto, presentado en sociedad hace solo un mes por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, vendrán a dotar al entorno del Hospital Provincial de unas infraestructuras modernas y un nuevo diseño en su urbanización, priorizando el espacio peatonal dadas las características de antesala del futuro Museo que tendrá este espacio. Los trabajos que incluye esta actuación afectan a un ámbito de unos 3.500 m² de superficie incluyendo, de manera principal, las calles Hospital, Alicante, La Reina y Paseo de San Luis. El proyecto además abarca la Plaza Gómez Campana y deja las conexiones preestablecidas, pensando en futuras intervenciones, con las calle Pedro Jover y calle Los Duendes. Además de la adecuación de pavimentos de aceras y calzadas, las obras de este proyecto incluyen la reposición de elementos de la red de saneamiento y pluviales, en los casos que fuera necesario; mejora de alumbrado público, incluyendo la sustitución de las luminarias ubicadas en fachadas por luminarias con columnas; la dotación de elementos para el control y vigilancia de tráfico rodado y de nuevo mobiliario urbano, además de la sustitución de jardinería, acorde a la estética de la calle y al clima de la ciudad. Relación de empresa licitadoras: · UTE Mayfra Provial · Fircosa, S.L. · Hormacesa · Jarquil Construcción, S.L. · Grupocopsa, S.L. · Construcciones Pérez Jiménez, S.L. · Instalaciones y Construcciones Almería, S.L.U. · Albaida Infraestructuras · Transformación y Embalses Parra Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

