Almería quiere hacer su futuro con 270 millones de los 'Next Generation'

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco ha avanzado hoy la batería de propuestas que el Ayuntamiento de Almería, a través de los diferentes ministerios del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía, presenta para optar a los fondos europeos 'Next Generation', dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia ante la situación generada por la pandemia del coronavirus Covid-19.



Veintiséis “manifestaciones de interés” “claves y estratégicas” para el futuro de Almería valoradas en algo más de 270 millones de euros que, según el alcalde, “encajan” dentro de las líneas definidas por la Comisión Europea en el Programa 'Next Generation', planteadas como un “proyecto global de intenciones” y condicionadas a futuros programas de financiación.



Iniciativas que, como ha defendido Fernández-Pacheco, tienen que ver con el desarrollo de “infraestructuras, la transición ecológica, movilidad sostenible, transformación digital y el fomento del empleo, para una Almería “más verde, más ecológica y apoyada en la digitalización para generar un marco de sostenibilidad que también permita contribuir al desarrollo social”, todo ello como parte de la planificación estratégica en la que viene trabajando la Oficina del Plan Estratégico, en colaboración con las distintas áreas municipales, “para el diseño de nuestra ciudad de cara a los próximos años”, ha subrayado.



En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, presentado por el Gobierno para orientar la reconstrucción tras la crisis de la COVID, y de los 140.000 millones de euros que, en principio, recibirá España de los fondos europeos, las propuestas presentadas por el Ayuntamiento, en respuesta a las “consultas” formuladas tanto por la Junta de Andalucía como por distintos ministerios para el acceso a parte de estos fondos, suponen “una gran ocasión para Almería y no podemos dejar de intentar obtener lo máximo que se pueda”, ha defendido Fernández-Pacheco.Experiencia y capacidad En la presentación en rueda de prensa de las propuestas municipales, el alcalde ha defendido la “experiencia y capacidad” de los ayuntamientos, particularmente el de Almería, en la gestión de fondos europeos, reclamando con ello que una parte importante de los recursos deba ser transferida a los entes locales. “Llevamos más de un año y medio ejerciendo una labor de dique de contención de la pandemia que nos ha obligado a rehacer y reorientar sobre la marcha toda nuestra planificación económica, sin haber recibido aún un solo euro”, ha denunciado.



“Nos pidieron ideas y las hemos presentado. Ahora nos queda por conocer cuáles son las condiciones reales de estos fondos y una vez conocidos todos los detalles del cómo y del cuánto, saber de qué modo habría que adaptarlos y determinar qué capacidad real tendría el Ayuntamiento para afrontarlos”, ha señalado. Gobierno Hasta veinte proyectos diferentes ha presentado el Ayuntamiento de Almería a las distintas “manifestaciones de interés” lanzadas desde los diferentes ministerios del Gobierno para acceder a los fondos europeos, proyectos con un coste valorado en 101.326.200 euros y dirigidos a ejes prioritarios como reactivar la economía circular y el tratamiento de residuos, la movilidad urbana, la rehabilitación de edificios públicos, la rehabilitación integral de barrios y la inteligencia artificial. En esta línea se han presentado además cartas de apoyo a dos proyectos externos, uno de la Autoridad Portuaria, sobre economía azul y un proyecto energético que se ha presentado desde el PITA.



Dentro de esos ejes se han incluido propuestas como una biorrefinería, la ampliación de la red ciclista, la creación de una red de puntos de recarga intermodal, la transformación de la flota base del Servicio de Transporte Urbano Colectivo para pasar de propulsión diesel a flota cero/eco, un programa de subvenciones para la adquisición de taxis eléctricos/híbridos o su adaptación, guiado de aparcamientos mediante paneles, nueve proyectos de rehabilitación de edificios públicos, la rehabilitación integral del Zapillo y el Casco Histórico o laboratorios de movilidad urbana para calidad del aire, entre otros



“Con todas estas propuestas y desde la base del Plan Estratégico, se está elaborando el Plan Recuperación de Almería 2030, que integrará todas las necesidades de planificación y queremos que sirva de hoja de ruta y modelo que nos permita acudir a futuras convocatorias del modo más efectivo posible”, ha explicado Fernández-Pacheco, subrayando que “toca esperar los siguientes movimientos del Gobierno. Desconocemos en este sentido las condiciones de cada uno de los futuros programas de financiación, por lo que es difícil anticipar qué grado de cofinaciación se exigirá. Conocidas las condiciones reales, será el momento de realizar un ejercicio de adaptación de los mismos”, ha defendido.

Junta de Andalucía Ideas presupuestadas por valor de 168.860.000 euros, seis en concreto, se han propuesto también para abordar desde la propia administración regional, en respuesta igualmente a la petición formulada desde la Junta de Andalucía a los ayuntamientos “sobré qué proyectos podrían ser objeto de financiación a través de estos fondos”, en su caso al cien por cien.



Centrados en ejes estratégicos como el desarrollo de tecnologías limpias y energías renovables; mejora de la eficiencia energética de edificios públicos y privados; acceso a servicios de banda ancha rápida incluidas las redes de fibra y 5G, digitalización de la Administración y los servicios públicos, los proyectos propuestos se enmarcan “en las líneas y programas de ayuda en los que se venía trabajando desde los distintos grupos de trabajo del Plan Estratégico, así como proyectos contemplados en los documentos de planificación de la administración regional que aún no han sido ejecutados”, ha explicado el alcalde.



De forma más concreta, ha enumerado las iniciativas de economía circular, como la simbiosis agroindustrial; grandes infraestructuras como el Nudo Norte (prolongación A 92), planes de movilidad y sistema de préstamos de bicicleta en el Parque Natural del Cabo de Gata, así como el Plan ‘Clima 2030’, que incluye a su vez propuestas sobre proyectos de absorción, planes de cambio de luminarias, programa de edificios inteligentes municipales con energía 0, programas de sumideros de CO2 y programas de implementación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.



Finalmente, Ramón Fernández-Pacheco ha felicitado el trabajo realizado por las diferentes áreas municipales, canalizado por la Oficina del Plan Estratégico, “permitiendo presentar estos grandes proyectos, que incluyen a su vez tanto inversiones como programas de financiación”, significando la importancia que estos fondos tienen para el futuro de Almería y del conjunto del país y reclamando, otra vez, “que los ayuntamientos formen también parte del proceso en el reparto de estos fondos, sobre los que hay depositadas grandes esperanzas”.



