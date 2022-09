Capital Almería reivindica el fin de la explotación sexual viernes 23 de septiembre de 2022 , 16:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez sostiene que “defender la libertad y los derechos de las personas es un deber moral” Almería se ha unido para reivindicar el fin de la explotación sexual y la trata de mujeres y niños, una petición unánime que se ha visibilizado este 23 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional contra esta lacra que sufren más de tres millones de personas en el mundo. Ha sido un emotivo acto organizado por el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Igualdad y Participación Ciudadana, en el exterior de la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA). La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha asegurado que “defender la libertad y los derechos de las personas es un deber moral de todos”, a la vez que ha destacado que “detrás de este acto está la voluntad de la sociedad almeriense de poner freno a estos abusos”. En este sentido, ha hecho hincapié en que “no podemos dar la espalda a esta realidad que a todos nos dueles y a todos nos espanta”. Vázquez, que ha agradecido la labor de colectivos y organizaciones implicados en las acciones de sensibilización y divulgación, ha afirmado que “el progreso y la libertad se generan defendiendo los derechos y educando en valores” porque mujeres y niños “sufren el abuso de unos pocos y la ignorancia de muchos”. Por tanto, ha señalado la importancia de celebrar este acto “para abrir los ojos y descubrir que es posible un mundo libre de estos ataques”, una convicción que “siempre contará con la ayuda y el respaldo del Ayuntamiento”. Tras sus palabras, ha tenido lugar la lectura del manifiesto por parte de Yousra Lkrafi, técnico de Intervención de Médicos del Mundo en Almería, quien ha puesto de relieve que la explotación y la trata “constituyen uno de los negocios más lucrativos del mundo donde el producto son mujeres y niñas”. Asimismo, ha alertado de que “nos preocupa que España sea el tercer país del mundo en turismo sexual”, por lo que las entidades “tratamos de paliar los daños con recursos sanitarios, sociales y jurídicos”. Para concluir el acto, la artista Nid ha interpretado la canción “Soy luz” con una letra compuesta expresamente para conmemorar esta fecha. El encuentro ha contado con la participación de los concejales del Equipo de Gobierno Paola Laynez, Ana Martínez Labella, Carlos Sánchez y Sacramento Sánchez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.