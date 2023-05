Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Almería saca pecho en XVII Encuentro Internacional de la Industria Auxiliar de la Agricultura

martes 09 de mayo de 2023 , 18:54h

La Junta de Andalucía organiza, del 9 al 11 de mayo, el `XVII Encuentro Internacional de la Industria Auxiliar de la Agricultura en Almería´, en el que acerca a este sector prioritario las oportunidades de negocio que ofrecen 19 mercados estratégicos para su internacionalización. En esta nueva edición, el encuentro organizado por Andalucía TRADE, a través de Extenda, acoge más de 400 reuniones comerciales entre los operadores invitados de países de Europa, América, Asia y África, y las 48 firmas andaluzas participantes, un 45% más que en la última edición

Con ello, esta cita internacional, que se celebra anualmente en Almería, persigue dar a conocer la oferta de la industria auxiliar de la agricultura de Andalucía a destacados importadores, distribuidores, mayoristas, prescriptores y explotaciones agrícolas en mercados representativos, con el fin de generar negocio para el sector andaluz, integrado por más de 1.500 empresas exportadoras que en 2022 realizaron ventas internacionales récord por valor de 936 millones de euros, un 19,6% más que en 2021.

El encuentro internacional cuenta con una extensa agenda que ha arrancado hoy martes, 9 de mayo, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, con la bienvenida institucional a cargo del secretario general de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en Almería, Francisco Javier Ortiz; tras la cual tuvo lugar la presentación del sector hortofrutícola y de la industria auxiliar agrícola por parte de la directora de Tecnova, Mari Carmen Galera. Posteriormente, se ha celebrado la primera sesión de las entrevistas de negocios B2B y la visita al Centro Tecnológico Tecnova en el Alquián.

El secretario general de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en Almería, Francisco Javier Ortiz, ha señalado que “este encuentro es capital para un sector tan importante en Andalucía y Almería, es una magnífica oportunidad para que importadores y distribuidores de países de cuatro continentes conozcan directamente los servicios y productos avanzados que ofrece la industria andaluza, siempre a la vanguardia y comprometida con los más altos niveles de calidad, investigación y desarrollo”. ”Muestra de ello es el éxito de asistencia con 48 empresas andaluzas inscritas, un 45% más que en 2021, recuperando y superando cifras de participación anteriores a la pandemia de la COVID-19”.

“La industria auxiliar de Andalucía, que lidera Almería, ha sido el elemento indispensable para la modernización del campo y eje fundamental para fomentar la economía circular y la sostenibilidad de los cultivos; pero es que además la agroindustria presenta muchos ámbitos de oportunidad, ya que es uno de los sectores que ponen en valor la competitividad de Andalucía”, destacó Francisco Javier Ortiz

En este sentido, ha destacado el liderazgo de Almería en las exportaciones del sector, logrando ventas internacionales en 2022 por valor de 200 millones, su mejor registro histórico, que supone un crecimiento del 12,6% respecto a 2021 y el doble en la última década. “El tejido exportador almeriense de esta industria se fortalece y crece un 10% en 2021, hasta llegar a las 329 empresas exportadora”, subrayó finalmente el secretario general de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en Almería.

La cita comercial ha contado con la colaboración de la Cámara de Comercio de Almería, que ha cedido sus instalaciones en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce para el encuentro, e Infoagro Exhibition, la principal feria del sector, que comenzará su muestra en este mismo marco a partir del 10 de mayo.

Cuatro continentes: 19 países

A esta misión inversa, se ha invitado a operadores internacionales seleccionados por la Red Exterior de Extenda y por Oficinas Comerciales de ICEX por su relevancia entre los principales importadores, distribuidores, prescriptores y explotaciones agrícolas de 19 de los mercados mundiales de mayor interés para el sector andaluz, pertenecientes a cuatro continentes. Lo países participantes son: Canadá, Costa de Marfil, Ecuador, Georgia, India ,Irán, Italia, Marruecos, México, Omán, Perú, Polonia, Portugal, República Dominicana, Rumanía, Senegal, Sudáfrica, Turquía y Uzbekistán.

Asimismo, mañana miércoles, 10 de mayo, comenzará la segunda sesión de las reuniones B2B entre las empresas andaluzas y los invitados internacionales, para continuar con la visita a la feria Infoagro y las sedes de algunas firmas almerienses. Finalmente, el jueves 11 de mayo, se completará la vista a la muestra Infoagro Exhibition.

Promoción internacional

En los últimos cuatro años (2019-2022), Extenda ha registrado más de 1.000 participaciones de 273 empresas en las 218 acciones organizadas para el sector de la industria auxiliar de la agricultura. Hablamos de una cifra equivalente al 82% del total de exportadoras del sector (329), lo que demuestra el compromiso y la utilidad de los servicios que la Junta de Andalucía presta para el impulso internacional de las empresas del sector.

De esta manera, en 2023 Extenda, entidad integrada en Andalucía TRADE, ha llevado a cabo una serie de actividades que incluyen visitas a ferias como TSW Polonia y Agroworld Uzbekistán, así como misiones comerciales en países como Indonesia, Vietnam, Tailandia o Ecuador. La programación continuará hasta final de año con nuevas acciones que permitirán a las empresas andaluzas explorar oportunidades de negocio en países como Marruecos, México, RD Congo, Brasil, Chile, Perú, India, Portugal, Colombia, Georgia, Canadá, República Dominicana y Turquía.

Firmas andaluzas en el encuentro

Esta XVII edición del encuentro de la industria auxiliar de la agricultura ha contado con la participación de 48 firmas de la comunidad del sector. De todas ellas, 30 proceden de la provincia de Almería (International School of Agri Management, Ecoculture, Deretil Agro, Indaloblanc, Ridder España, Hortalan, Alarcontrol, Greenplas Ibérica, Agroplastic-Tech by Amaembalajes, Agroalkimia, Bihox Agro, Brotom, Biorizon, Carretillas Amate, Criado & Lopez, Hispatec Agrointeligencia, Biosur Productos Agrícolas, Ritec, Ideas y Desarrollo para la Mejora Continua-IDM, Inagroup Biotech, New Growing System, Novasys Pharma, Nutrifer Ecol, Tecnopononiente Invernaderos, Sercom Automation, Politiv Europa, Novagric, Uvio R&D, Biocontrol Technologies y Vellsam Materias Bioactivas).

A su vez, cinco tienen su sede en la provincia de Granada (Factory Ecologic, Ilurco Water Tanks, Herogra Especiales, Mafa Bisocience y Plásticos Alber); cuatro en Sevilla (Hefona, Brandt Europe, Agrifluide AGQ Labs International y MSC Invernaderos); dos en Huelva (Naturplas y Fertinagro Biotech); tres en Jaén (Condepols, Rabita Agrotextil y Cotexa Agrotextiles y Tejidos Técnicos); una en Málaga (Fercampo); otra Cádiz (Hefe Fertilizer); y otra en Córdoba (Trefilados Urbano).

La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos UE a través del P.O.FEDER Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.

Almería, líder andaluz con récord de ventas

Almería es la provincia líder de Andalucía en exportaciones de la industria auxiliar de la agricultura, con ventas por valor de 200 millones de euros en 2022, que equivalen a casi una cuarta parte de la factura de la comunidad (21,4% del total) y suponen su mejor registro histórico desde que existen datos homologables (1995), gracias a un crecimiento del 12,6% respecto a 2020.

Esta cifra alcanzada en 2022 muestra el avance en el exterior de la industria almeriense, pues estos 200 millones suponen el doble de exportaciones en sólo una década (+95%), partiendo de los 102 millones en ventas de 2013.

Asimismo, estas ventas de la provincia han sido protagonizadas por 329 empresas almerienses, un 10% más que el año anterior. Además, hay representados en la cesta exportadora de Almería sectores como el de las placas plásticas, los abonos, las semillas o los tractores. Y cabe destacar la diversificación de sus mercados ya que, actualmente, entre sus primeros veinte destinos están representados países de los cuatro continentes, siendo los principales destinos de la agroindustria almeriense Francia (19,7 millones); Marruecos (19,2 millones) e Italia (15,6 millones).

Finalmente hay que significar los grandes crecimientos que se están produciendo en nuevos mercados como Arabia Saudita, que ha quintuplicado sus compras a Almería; Lituania, que las ha cuadruplicado; Brasil que las ha triplicado; o Emiratos Árabes Unidos, que las ha más que doblado (+150%).

Andalucía crece en el mundo

En el caso de Andalucía, las exportaciones de la industria auxiliar de la agricultura alcanzaron los 936 millones, cifra récord histórico. De este modo, la factura exportadora se incrementa un 19,6% respecto al año anterior. En 2022 se registraron 1.524 empresas andaluzas del sector industria auxiliar de la agricultura exportadora, de estas firmas un total de 404 son exportadoras regulares, cifra que aumentó un 7,7% con respecto a 2021. Estas 404 empresas engloban el 88% del total exportado por Andalucía.

En total, crecieron siete de las ocho provincias con Almería como líder seguida por Sevilla, con 161 millones el 17,3% del total y una subida del 6,8%; y Huelva, con 123 millones y el 13,1% del total y un alza del 58%, el mejor crecimiento entre las provincias. En cuarto lugar, se encuentra Córdoba, con 121 millones y el 12,9% del total y el segundo mejor crecimiento con alza del 33%; Málaga, con 121 millones y el 12,9% del total y crecimiento del 12,3%; Jaén, con 95 millones (10,1%)y un incremento del 24,7%; Granada, con 75 millones (8%) y un alza del 26%; y Cádiz, con 40 millones (4,3%) y descenso del 4%.

El primer capítulo que exporta Andalucía corresponde con los abonos, con 334 millones (36% del total) con una subida del 57%; seguido de las demás placas, láminas, hojas y tiras, con 257 millones (27,5% del total) y una subida del 17,3%; y las semillas, con 139 millones (14,9%) que caen un 9,5%. El sector muestra una gran diversificación con Portugal como líder con 171 millones (18,3%) y un alza del 35%; seguida de Francia, con 162 millones (17,3% del total) y un incremento del 19,9%; y Estados Unidos, con 70 M€ (7,5% del total) y un avance del 1%.