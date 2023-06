Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Seis empresas almeriense buscan mercados en México jueves 01 de junio de 2023 , 19:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía TRADE ha organizado una agenda comercial para nueve firmas andaluzas con más de medio centenar de reuniones y una jornada de networking con 40 empresas locales La Junta de Andalucía ha organizado una misión comercial, con la participación de nueve empresas andaluzas de la industria auxiliar de la agricultura y más de una veintena de agentes locales del sector, al estado mexicano de Baja California, que comenzó el 29 de mayo y ha culminado hoy, con el objetivo de expandir las oportunidades de negocio de las firmas andaluzas en México, un país en crecimiento y con grandes necesidades de modernizar su producción agrícola. Asimismo, durante la cita se han llevado a cabo 54 reuniones de negocio de máximo nivel con los empresarios locales y se ha celebrado una jornada de networking que ha contado con la participación de 40 compañías mexicanas. Actualmente, México, con el 18,4% del total de las ventas andaluzas, en el segundo mercado de América Latina para el sector de la industria auxiliar de la agricultura, con unas exportaciones récord de 98 millones de euros en 2022, gracias a un crecimiento interanual del 27,8%. Andalucía TRADE ha organizado la agenda comercial de la delegación andaluza que ha recorrido las principales zonas agrícolas del estado mexicano, entre Mexicali y Ensenada, para conocer las necesidades de este sector en el área de Baja California, uno de los dos estados que conforman la segunda península más larga del mundo en extensión situada en México. Esta zona goza de gran riqueza agrícola y tienen una posición geográfica estratégica, ya que colinda con Estados Unidos, a través del Mar de Cortés. Esta acción ha supuesto una gran oportunidad para que las empresas andaluzas de la agroindustria entren en un mercado en crecimiento y demuestren su know how, ya que México requiere de una industria agrícola cada vez mejor tecnificada, con mayor innovación y que incorpore nuevos mecanismos para una producción más sostenible con el medio ambiente, sobre todo para abastecer a Estados Unidos, primera potencia mundial y primer comprador de productos agroalimentarios mexicanos. Según los informes de Andalucía TRADE, el sector agroalimentario mexicano se encuentra en pleno crecimiento y representa actualmente en torno al 8,2% del PIB nacional. En ese sentido, y para continuar en esta posición, los productores agrícolas de la zona necesitan introducir novedades en los sistemas de irrigación, riego y fertilizantes; precisamente las áreas de trabajo más pioneras entre las empresas andaluzas del sector de la agroindustria. De esta manera, la producción local mexicana se puede permitir competir en coste y calidad con los cultivos extranjeros para continuar liderando las compras de Estados Unidos, ya que México cerró el año 2022 con un superávit comercial de más de 14.000 millones de euros con el continente americano. Asimismo, el estado de Baja California concentra hoy en día la producción agrícola más importante de México, con cultivos de hortalizas y frutos rojos de invernadero en las tierras de Ensenada-San Quintín; verduras de hoja verde y frutas en el Valle de Mexicali; o viñedos en el Valle de Guadalupe. Son tres zonas extensas muy bien diferenciadas que han explorado las empresas andaluzas mediante la agenda programada. Empresas de Almería, Córdoba y Granada La delegación andaluza que ha formado parte de la misión organizada por la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta de Andalucía está compuesta por un total de nueve empresas procedentes de Almería, Córdoba y Granada que se dedican a la última tecnología que requieren los invernaderos, los cultivos, los fertilizantes, los bioestimulantes, los sistemas de riego y las mallas textiles. Las empresas que se han desplazado hasta México son Novagric, New Groing System, Hispatec, Criado López, Ritec y Inagroup Biotech, de Almería; Trituradoras López Garrido y Laboratorios Econatur, de Córdoba; y Mafa Vegetal Ecobiology, de Granada. La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. Para organizar esta misión, Andalucía TRADE ha contado con la colaboración del Gobierno del Estado de Baja California, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Secretaría de Economía e Innovación; el Consejo Agrícola de Baja California; el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada; y los Consejos Agroalimentarios de México. Además de desarrollar una agenda de reuniones B2B, las empresas andaluzas visitaron a la mayor productora de cebollino de México (Agrícola San Pedro) y a las empresas locales GN Productores, Productora Agrícola el Toro y Agroproductos Las Cumbres. También conocieron el Agroparque Mexicali, situado en el Valle de Mexicali, en la capital de Baja California, donde se cultiva fundamentalmente el dátil. Por otra parte, la delegación de la comunidad pudo conocer diversos invernaderos de producción agrícola y sus laboratorios de bioinsumos; así como la actividad de firmas como Bodega Santo Tomás y Heirloom Farms. Además,fueron recibidos por el presidente del Consejo Agrícola de Baja California (CABC), Walberto Solorio. Posteriormente, se llevó a cabo una jornada de networking con carácter empresarial e institucional en la sede del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, en la que las firmas andaluzas presentaron su actividad comercial ante 40 empresas locales. México, segundo mercado latinoamericano La industria auxiliar de la agricultura cuenta con una posición cada vez más estratégica en América Latina, y en 2022 alcanzó la cifra récord de 98 millones de euros, con un crecimiento del 27,8% interanual, y una balanza comercial saneada gracias a un superávit comercial de 53 millones. Los abonos son el capítulo más vendido por Andalucía en América Latina, con el 68% del total de las ventas, que suman unas exportaciones por valor de 67 millones de euros, y un crecimiento interanual del 76%; le siguen las demás placas, láminas y hojas y tiras de plástico, con ventas de 13,6 millones de euros, y bajada del 16,1%; los aparatos mecánicos con 3,5 millones y una subida del 3,6%; los insecticidas, con ventas de 2,3 millones y subida del 77%; y los tractores con 828.000 euros, más del doble de ventas que en 2021, gracias a un alza del 156%. Asimismo, con ventas por valor de 18 millones de euros, México se posiciona como segundo mercado latinoamericano (18,4% del total) pese a un descenso del 6%, solo adelantado por Brasil, cuyas exportaciones ascienden a 39 millones de euros, con casi el triple de ventas gracias a un aumento del 180% con respecto a 2021. Almería líder y Huelva la que más crece Con más de un tercio de las ventas, Almería se convierte en la provincia más exportadora del sector a América Latina en el año 2022, con un total de 31 millones de euros y subida del 32% (31% del total); seguida de Huelva con 24,4 millones de euros, con más del doble de ventas gracias a la mejor subida de las provincias, con un alza del 171% (25% del total); y Sevilla con 19,7 millones y una bajada del 9,6%. Le sigue Granada, con un total de 12,1 millones de euros y la segunda mejor subida de las provincias con alza del 56%. El resto de las provincias presentan ventas más bajas. Finalmente, hay que destacar que las estadísticas del sector no incluyen las exportaciones de las empresas andaluzas de servicios (ingeniería, tecnología, etc.) lideres mundiales en innovación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Diego Bravo y Carmen Crespo visitan Tomasol SAT Almería saca pecho en XVII Encuentro Internacional de la Industria Auxiliar de la Agricultura Almería es la segunda de Andalucía en facturación Emprendedores almerienses despiertan su espíritu innovador en la Feria de las Ideas