Almería se convertirá en la capital del humor con el I Festival Nacional de Comedia

lunes 18 de octubre de 2021 , 18:33h

Un total de 11 actividades se reparten entre el Auditorio, Apolo, Cervantes y las calles, entre ellas los espectáculos de Ignatius, Illana y Antílopez





Una nariz de payaso como símbolo del humor se ha entregado hoy a los periodistas, junto al dossier de prensa, y 2.000 unidades más se repartirá entre los almerienses el próximo sábado, en el pasacalles con el que las sonrisas se adueñarán de las calles de Almería. Es una de las actividades del I Festival Nacional de Comedia de Almería que organizan el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y Kuver Producciones, con once actividades para disfrutar del humor en más amplia extensión a través de cinco espectáculos, dos cursos, un pasacalles, una conferencia, pregón y los ‘Premios de la Felicidad’. Los platos fuertes será el teatro gestual de Illana Teatro, la música divertida de Antílopez y el humor atrevido de Ignatius.



El concejal de Cultura, Diego Cruz, afirma que “en la variedad de propuestas del festival, el humor juega un papel fundamental puesto que, como sabéis, reír rejuvenece, es bueno para el ser humano: nos ayuda a liberar esas tensiones propias del día a día y se ha desvelado como más importante que nunca después de este último año y medio de dificultades a causa de la pandemia”. Una frase que engarza con la frase “con ese espíritu nace el Primer Festival Nacional de Comedia de Almería, un acontecimiento único en la provincia. Un evento que llenará de humor y felicidad los tres espacios culturales principales de la ciudad y sus calles durante los días 22, 23 y 24 de octubre”.



Efectivamente una de las características de la actividad es el uso coetáneo del Auditorio Maestro Padilla, el Teatro Apolo y el Teatro Cervantes, al que se suman las calles de la ciudad. La programación principal de este evento de la comedia contará con las actuaciones de Ignatius en el Auditorio, de Antílopez, Gag Movie y Adolf y Eva en el Teatro Cervantes, y Klip Clown en el Teatro Apolo, asegurando tres días de diversión. Las entradas ya están a la venta en almeriaculturaentradas.es y almeriaentradas.com.



El gerente de Kuver Producciones y del Teatro Cervantes, Curro Verdegay, ha desmenuzado la programación, “agradeciendo al Ayuntamiento por creer en nuestro proyecto, sobre todo ahora después de no hacer podido trabajar prácticamente durante año y medio por la pandemia”. Además, ha recordado que “Almería es una de las cunas de la comedia en España por ser una de las provincias que mayor número de cómicos ha dado y por su gran actividad en la programación”.



Curro Verdegay se ha paseado por una programación que comenzará el viernes, día 22, con un curso de risoteria en la asociación A Toda Vela, para por la noche, a las 21.30 horas, ofrecer el primer gran espectáculo, ‘Gag Movie’ de Illana Teatro, centrado en el teatro gestual, y con una historia alrededor del cine. El sábado, a las 10:30 horas, habrá un pasacalles denominado ‘Encuentro de narices’, que saldrá de la Plaza Marqués de Heredia, y cámaras ocultas por las calles, “es uno de los momentos más especiales del festival pensado para toda la familia”, afirma el gerente de Kuver. A las 12 horas hará una conferencia motivacional dirigida a empresarios y diferentes colectivos impartida por Javier Oliva Muñoz, autor del libro ‘Rompiendo el bucle’. A las 21 horas, uno de los grandes momentos con el humor irreverente de Ignatius Farray, en el Auditorio Maestro Padilla. Continuarán a las 22 horas, en el Teatro Cervantes, a las 22 horas, con el pregón del festival a cargo del actor Jesús Herrera, la entrega de los ‘Premios a la Felicidad’, que se concederán al periodista Alfredo Casas, al humorista Pepe Céspedes y a la ONG A Toda Vela. La noche se cerrará con el concierto de Antílopez. El domingo concluirá el festival con dos espectáculos: La actuación de KlipClown, con el espectáculo familiar ‘Un día de locos’, a las 12 horas en el Teatro Apolo, y a las 19:30 h, en el Cervantes, la comedia ‘Adolf y Eva’, de Fernando Labordeta y Dita Ruiz.



La comedia se desdoblará en once versiones, donde la formación, la cultura y el ocio se darán la mano con el único objetivo de ayudar a los almerienses con el humor a ser más felices.





PROGRAMA DETALLADO

Viernes 22, 18:00 horas. Curso de risoterapia en A Toda Vela. Magia y solidaridad se mezclarán con las sonrisas de los usuarios de ‘A Toda Vela’ que asistirán al curso de risoterapia impartido por José Pinort, actor y director cordobés. Será el próximo 22 de septiembre a las 18:00 horas en las instalaciones de la asociación.





Viernes 22, 21:30 horas. Gag Movie.

El Teatro Cervantes acogerá, el viernes 22 de octubre a las 21:30h., el espectáculo Gag Movie, la historia de cuatro personajes atrapados en el tiempo en los confines estrechos de un solo fotograma. Con humor e ingenio, no solo mostrarán en directo cómo es el cine, sino cómo se hace, cómo se vive y, sobre todo, cómo se disfruta.



Es un viaje con los espectadores por algunos de los momentos más iconográficos del séptimo arte. En Gag Movie, el cine se encuentra con el teatro para formar juntos el octavo arte, o quizá el noveno, o el décimo… Quién sabe. Pero sea cual sea el número, es un arte divertido y vertiginoso que pasará por delante de nuestros ojos a más de 300 fotogramas por segundo.



Sábado 23, 10:30 horas. ‘Encuentro de narices’.

Uno de los momentos más especiales de este festival será el ‘Encuentro de Narices’ que se realizará en la mañana del sábado 23 de octubre en la Plaza Marqués de Heredia, frente al Teatro Cervantes de Almería.



En este encuentro se repartirán miles de narices de payaso, y se espera la presencia de actores y actrices del humor que acompañarán en un momento mágico para todos los asistentes, en el que la comedia será la principal protagonista.



Además, será uno de los espacios dedicados a la familia, por lo que se ha escogido la mañana del sábado para realizar esta actividad. “Ponte la nariz roja” y vive un acontecimiento que será recordado por el buen rollo, la felicidad y la comedia como puntos de unión y encuentro de los almerienses.



Sábado 23 12:00h. Conferencia motivacional ‘El secreto de tu armonía’

Dentro de las actividades del I Festival Nacional de Comedia de Almería tendrá lugar en el Teatro Cervantes el sábado 23 de octubre a la 12:00h una conferencia motivacional dirigida especialmente a empresarios y diferentes colectivos. ‘El secreto de tu armonía’ será impartido por Javier Oliva Muñoz, autor del libro ‘Rompiendo el Bucle’. Javier compartirá en esta charla las claves que le llevaron al gran cambio de su vida, paso a paso, para que los asistentes también puedan hacer ese recorrido. La entrada a este evento será a través de invitaciones y el aforo será limitado.



Sábado 23, 21:00 horas. Ignatius.

Ignatius Farray lleva más de ocho años haciendo comedia y ha decidido que su público merece saber cómo empezó en esto de hacerles reír. Será en el Auditorio Maestro Padilla de Almería el sábado 23 de octubre a las 21:00 horas con el espectáculo ‘La comedia salvó mi vida’.



Se trata del espectáculo en el que Ignatius despliega todo su ser: sus reflexiones filosóficas, sus chistes “trillados”, su comedia gestual y sonora, sus obsesiones del momento. Todo aquello que le hizo estar como “frontman” de este festival.





Sábado 23, 22:00 horas. Pregón del festival.

El pregón oficial del I Festival Nacional de Comedia de Almería correrá a cargo Jesús Herrera, uno de los intérpretes más importantes del panorama almeriense. Con este pregón se dará voz a la felicidad y la comedia en Almería, a través de las palabras Herrera, que será el espejo en el que los almerienses podrán mirarse para hacer de nuestra ciudad un lugar mejor, más feliz.





Sábado 23, 22:15 horas. ‘Premios de la Felicidad’.

Como en todo gran festival, este evento contará con la entrega sus propios premios. En este caso, el I Festival Nacional de Comedia de Almería otorgará los premios a la Felicidad.



Premios que son el resultado de lo que provoca la comedia en todo tipo de públicos, de lo que muchos almerienses consiguen con sus actos, trabajo habitual y acciones. En este caso se premiará a lo acontecido durante este 2021, más aún tras la pandemia que tanto ha azotado a la ciudad y su gente.



Los ‘Premios de la Felicidad 2021’ son galardones a los que nos hacen la vida más feliz y divertida, son un premio a la sociedad almeriense y a su gente por sus buenos actos en el día a día.



Sábado 23, 22:30 horas. Antílopez

Antílopez estará el próximo sábado 23 de octubre a las 22:30 horas en el Teatro Cervantes. En este 2021, Antílopez está lanzando poco a poco las canciones de su próximo trabajo ‘Mutar fama’. Mientras tanto, está girando con este espectáculo llamado ‘Lista de reproducción’, un repertorio gourmet de canciones de todos sus discos anteriores.



Un par de músicos sin complejos, una forma de hacer canción de autor diferente a la que estamos acostumbrados, mezclando la canción canalla, con el rock, el folk, la milonga y el fandango. Félix López y Miguel Ángel Márquez son dos artistas andaluces originarios de Huelva, emprendedores y valientes, deslumbran por su descaro a la hora de escribir las letras de sus canciones, la forma de interpretarlas y la puesta en escena. Humor musical que podrán sus canciones al servicio del I Festival Nacional de Comedia de Almería.





Domingo 24, 12: 00 horas. KlipClown

La actuación KlipClown, ‘Un día de locos’ es un espectáculo de la comedia familiar del grupo Ekilikua Teatro de Almería. Se trata de la ópera prima de José Pinort, actor y director cordobés que a modo de documental presenta al antihéroe KlipClown. Según el propio Pinort un “payaso moderno con aires del Goofy de Disney”, y muestra a los espectadores todos los extravagantes problemas a los que ha de hacer frente. Para la interpretación se usa el humor absurdo, animación y globoflexia, así como técnicas de mímica y clown. KlipClown estará en el Teatro Cervantes el domingo 24 de octubre a las 12:00h.





Domingo 24, 19:30 horas. Adolf y Eva

En esta ocasión el Teatro Cervantes acogerá el domingo 24 de octubre a las 19:30h., ‘Adolf y Eva’, una historia de amor imposible. Escrita, dirigida y protagonizada por Fernando Labordeta Blanco y acompañado de Dita Ruíz en el papel de Eva Braun.



Se trata de una comedia que se desarrolla en la última cena de los dos personajes, inmediatamente después de haber contraído matrimonio. Tras el fin de la segunda guerra mundial, Hitler y su compañera sentimental Eva Braun se esconden del avance ruso en el búnker construido bajo la cancillería del Reich. Deciden casarse, pero el dictador pone la condición de suicidarse ambos al día siguiente. Hitler lo tiene claro, pero los planes de ella son totalmente diferentes. Comedia almeriense en el primer festival dedicado a este género en la provincia.