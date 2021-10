Arrancan las IX Jornadas Astronómicas en la provincia de Almería

lunes 18 de octubre de 2021 , 18:27h

La Diputación Provincial acoge la puesta de largo de este evento internacional con la presencia de los astrofísicos Jocelyn Bell y John E. Beckman







Las Jornadas Astronómicas de Almería se han presentado esta mañana en la Diputación de Almería. En el acto ha participado el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, el coordinador de las jornadas, Pedro San José, y los astrofísicos Jhon Beckman y Joselyn Bell.



El diputado Manuel Guzmán, ha destacado que “son unas jornadas que ponen en valor a Almería como una de las tierras de observación astronómica más importante a nivel europeo. Probablemente por nuestra situación geográfica y climatológica y también porque Almería es un ejemplo de desarrollo sostenible hace que tengamos un cielo totalmente despejado y uno de los mejores lugares para poder observar el espacio. Estas jornadas aúnan ciencia, cultura y turismo de una forma magistral. Además, la presencia de personas tan importantes como los dos astrofísicos que hoy nos acompañan, nos otorgan un valor añadido a nivel internacional que nos posiciona como provincia referencia”.



Por su parte, el concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, ha vuelto a subrayar el gran nivel que tiene las jornadas, “que recuperamos con la mayor de las ilusiones con un nuevo programa de altura, como demuestra la presencia de Jocelyn Bell o, el viernes, con la astronauta Anna Fisher” y ha destacado la idoneidad “que tiene Almería para ser un referente en la observación astronómica, tanto en la zona de Cabo de Gata, como demuestra esta fantástica exposición de Iko Margalef, como en Retamar, donde se realizará la observación el próximo sábado, o en el propio observatorio. Creo que podemos estar muy satisfechos de que estas jornadas, de la mano del Ayuntamiento de Almería y de Diputación, sigan celebrándose con tanto éxito, porque asocian a Almería también al conocimiento y la investigación”.



El astrofísico John Beckman, que ha participado en todas las ediciones de las Jornadas ha subrayado que “hay sitios que, aunque no vivas en ellos, cuando regresas es como si volvieras a casa. Las Jornadas las empezamos en 2005 con Pedro San José, y gracias a la ayuda de las instituciones locales se pudo arrancar. Tuvieron una gran visión de futuro con aquella apuesta”.



Jocelyn Bell Burnell, astrónoma irlandesa a la que se le atribuye, junto a Anthony Hewish, el descubrimiento de los púlsares: estrellas de neutrones que liberan ondas de radio a intervalos regulares es la encargada de iniciar las Jornadas Astronómicas de Almería. Con respecto al descubrimiento de los púlsares ha señalado que “al descubrir la señal todas mis energías las dedique a ver si la señal era real. Era sorprendente y no teníamos tiempo para pensar en otra cosa, solo verificar que teníamos algo real y no un artefacto”.





Exposición de fotografías de Iko Margalef

El Hall del palacio de la Institución Provincial acoge desde hoy lunes hasta el sábado una exposición de fotografías del astrofotógrafo Iko Margalef compuesta por una colección de 21 imágenes. Iko Margalef es un referente en el “mundillo” de los astrofotógrafos por su calidad profesional. No es un profesional de la Astrofísica -ningún profesional suele hacer astrofotografías-sino un aficionado excepcional y lleno de pasión por la actividad que ha transformado en su trabajo.



Patrocinado por Astrocity, tiene además un blog de mucho éxito que se llama “Nómada en la noche” Los astrofotógrafos deben saber de varias disciplinas: por supuesto de fotografía, pero también algo de astronomía, mecánica electrónica e informática.



Entre las miles de fotografías de Iko se ha hecho una selección de numerosas ‘Vía Láctea’, fotografiada en distintos enclaves emblemáticos de Cabo de Gata y de Calar Alto.