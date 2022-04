Capital Almería se ilumina de azul por el Síndrome Bohring – Optiz jueves 07 de abril de 2022 , 15:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento iluminó este miércoles de color las fuentes más emblemáticas de la ciudad y los edificios municipales para sensibilizar a cerca de la realidad de los afectados Almería se tiñó de azul este miércoles, 6 de abril, para visibilizar el Día Internacional del Síndrome Bohring-Optiz, una enfermedad minoritaria que afecta al desarrollo de muchas partes del organismo. Así, el Ayuntamiento de Almería, a petición de la Asociación Española Síndrome Bohring- Opitz, iluminó de este color las fuentes más emblemáticas de la ciudad como son las fuentes del Parque Nicolás Salmerón, recientemente remodeladas, como son la de ‘Los Peces’, ‘El Remador’ y ‘Los Delfines’; la de la rotonda de la Residencia Ballesol y las fachadas del Teatro Apolo, la Gerencia Municipal de Urbanismo y el Auditorio Maestro Padilla. Menos de 300 casos en el mundo El B.O.S. es un síndrome genético extremadamente raro. Hay menos de 300 casos en todo el mundo. Este síndrome se diagnostica mediante pruebas genéticas, siendo una mutación en el gen ASXL1. Los signos o síntomas son desarrollo anormal de la cabeza (microcefalia o trigonocefalia), problemas oculares, deformidades en flexión de extremidades superiores, luxaciones, hipotonía, anomalías cardíacas, renales, tumor de wilms,... Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.