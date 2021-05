Nueva convocatoria de cursos del Proyecto ‘Almería T-Integra con Empleo’

jueves 20 de mayo de 2021 , 18:45h

Entre el 24 de mayo y el 11 de junio los interesados podrán presentar las correspondientes solicitudes de unos cursos que combinan formación específica con prácticas profesionales remuneradas

Colectivos participantes y ayuda

Inscripción con cita previa

El Ayuntamiento de Almería, a través de su oficina municipal ‘Ingenia Center’, ha convocado una nueva edición de itinerarios formativos del Proyecto “Almería T-Integra con Empleo”, Proyecto integrado en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), cofinanciado al 80% por el Fondo Social Europeo y un 20% por el Consistorio almeriense y dirigido a la formación de personas pertenecientes a colectivos vulnerables. El plazo de presentación de solicitudes será a partir del próximo lunes, 24 de mayo, y hasta el 11 de junio.Los itinerarios formativos que se convocan ahora en el marco de este programa pertenecen a dos sectores estratégicos de la economía municipal, como son el de la hostelería y el comercio. Cada itinerario combina formación específica del sector escogido, además de otra transversal y complementaria, junto con prácticas profesionales no laborales, tutorización y orientación.Los cursos, de los que se abren varias ediciones, son “Operaciones básicas de cocina”, “Operaciones básicas de restaurante y bar” y “Servicios de bar y cafetería” dirigidos a la hostelería, y “Actividades auxiliares de comercio”, “Actividades auxiliares de almacén”, “Marketing y comercio internacional” y Gestión comercial de ventas” para el sector comercio. Muchos de estos itinerarios permitirán la obtención de certificados de profesionalidad.El perfil de las personas que pueden participar en este programa es de desempleados de larga duración, menor de 30 años, no inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ) o que, estando en él, no se haya beneficiado de alguna actuación formativa del mismo, o que habiendo realizado curso del SNGJ cumpla con otra característica de vulnerabilidad.Igualmente, puede ser una persona de 56 años en adelante, con discapacidad igual o superior al 33%, puede ser inmigrante, perteneciente a una minoría étnica o comunidad marginada, víctima de violencia de género o personas en situación de riesgo de exclusión social acreditada.Por el carácter integrador del Proyecto y por su menor grado de inserción laboral, el 80% de las personas participantes en cada una de las ediciones serán mujeres. En caso de no contar con un número mínimo de personas de este colectivo, se compensará en ediciones posteriores, de manera que se cumpla el porcentaje a la finalización del Proyecto.Los participantes que perciban ingresos procedentes de entidades públicas (desempleo, renta mínima,…) por debajo del 75% del IPREM al inicio del itinerario podrán percibir una ayuda económica de en torno a 600 euros mensuales en concepto de ayuda a la asistencia a la formación, transporte,manutención y conciliación del cuidado de familiares. La percepción de esta ayuda se hará efectiva en un único pago una vez finalizada y superada toda la formación programada en el itinerario.Dadas las dificultades detectadas en la anterior convocatoria de cursos para poder gestionar determinada documentación en las solicitudes, se ha dado una nueva redacción a las bases de solicitud en algunos aspectos prácticos de manera que la documentación a presentar sea lo más actualizada posible, pero ya no se establecen fechas concretas de emisión de los mismos, lo que permitirá una mayor agilidad en la presentación y tramitación de solicitudes.La inscripción se realizará en las dependencias municipales de Fomento del Empleo sitas en el edificio de 'Ingenia Center', en el número 12 de la calle Alcalde Muñoz. Por las circunstancias derivadas de la pandemia, será imprescindible solicitar cita previa a través de la web del Proyecto, por el correo electrónico [email protected] o mediante llamada a los teléfonos: 600443575, 663980193, 663980241, 663990699, 663997049 y 663997050.En la página web del Proyecto www.almeriatintegra.com, el solicitante podrá encontrar tanto las bases de la convocatoria, como los documentos de solicitud, así como los teléfonos de atención y cita previa.