El V Plan Municipal del Mayor busca su participación en la ciudad

La concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha presentado este jueves el V Plan Municipal del Mayor que recoge nuevas políticas y más acciones sociales para que las personas de edad avanzada participen activamente en la vida de la ciudad. Entre las novedades, el proyecto recientemente aprobado pone las bases para que Almería obtenga el reconocimiento de ‘Ciudad Amiga de los Mayores’ y disponga de más entornos y servicios para un envejecimiento activo y saludable.



Este V Plan del Mayor, que tendrá vigencia hasta 2025, da continuidad a los cuatro anteriores y lo hace “con un horizonte cada vez más ambicioso”. De la mano de todas las áreas municipales que están implicadas de una u otra manera en la propuesta y desarrollo de acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los mayores, el Plan aplicará políticas sociales de calado que van a situar a las personas de más edad en el centro de las decisiones con las que se desarrolla una ciudad.



“Queremos que las personas mayores se sientan respaldadas, apoyadas y protegidas de cara a que sigan siendo ejes centrales en el desarrollo de Almería”, ha apuntado la concejala Paola Laynez, que ha señalado cómo el V Plan del Mayor incluye acciones y proyectos dirigidos a favorecer que este colectivo siga ocupado, sea dinámico y continúe participando de forma activa en la sociedad. Y es que son personas queridas, reconocidas y respetadas, pero además, son personas con experiencia, ganas de trabajar y tiempo libre para mejorar el entorno en el que viven.



Laynez ha estado acompañada durante la presentación, de miembros de las asociaciones de mayores Gran Sol, Mediterráneo-Oliveros, Jayrán y El Puente, de La Cañada, además de por representantes de la sección del mayor de Cruz Roja. A todos ellos ha explicado cómo, entre las diferentes acciones incluidas en el Plan, hay actividades y programas dirigidas a acercar las nuevas tecnologías a los mayores, a fomentar un plan de acompañamiento de aquellos que estén solos, a favorecer el voluntariado y a constituir, entre todos y con la clara participación de los centros de servicios sociales, de una oficina del mayor “como primera puerta a la que tocar ante la administración para denunciar un posible maltrato o solicitar una ayuda en un momento determinado.



Se siguen apoyando campañas de sensibilización, fomentando los centros de mayores y una mayor presencia de éstos en la vida social de la ciudad a través del Consejo del Mayor. Se van a programar también acciones relacionadas con la salud, el voluntariado, el envejecimiento activo o el acceso a la cultura, entre otras cosas.



Y siempre, ha subrayado Laynez, desde el fomento de comportamientos positivos que posibiliten la autonomía y la atención e integración de personas mayores a través del ocio y el tiempo libre. Asimismo, el V Plan incluye acciones que potencian la integración social, evitan el aislamiento y favorecen los lazos sociales entre los mayores y también intergeneracionales.



El trabajo que se va a desarrollar hasta 2025 no va a ser unidireccional, ha dicho la concejala de Familia, sino que se va a ir adaptando en función de las demandas que los propios almerienses a quienes va dirigido realicen a través del Consejo Local del Mayor, a través de la asociaciones de mayores o bien directamente, a través de los centros de servicios sociales comunitarios.



Con un presupuesto plurianual de 24.000 euros y con la intervención de diferentes áreas municipales, el V Plan del Mayor va a fomentar actitudes positivas, promocionará la salud física, psíquica y social, aumentará las relaciones sociales y todo con la idea de retrasar el envejecimiento y mantener la autonomía.





“Hemos hecho coincidir esta presentación con la celebración del Día del Mayor, que se conmemora este viernes 1 de octubre y que celebraremos con la participación de las 37 asociaciones de mayores registradas en Almería una gala-fiesta en el salón de actos de la EMMA”, ha dicho, por otra parte, Laynez, que, a partir de las siete de la tarde abrirá una celebración que contará con música, una reflexión intergeneracional, gracias a Elena, nieta del presidente de la asociación de mayores ‘Gran Sol’ del Parque Nicolás Salmerón, Antonio Gutiérrez, y se homenajeará a todos los mayores en la persona de una usuaria del servicio de ayuda a domicilio. La jornada quedará completada con la presentación, por parte de Policía Nacional, del Plan Mayor Seguridad.



