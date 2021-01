Castellón lamenta que Vox conceda un “cheque en blanco” a Sánchez con los fondos europeos

sábado 30 de enero de 2021 , 13:08h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Gracias a Vox, Pedro Sánchez repartirá el dinero procedente de Europa “como le dé la gana” y estamos seguros que ahora ese dinero no llegará a los parados, a los ayuntamientos, a los comerciantes o a los hosteleros





El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha lamentado hoy que Vox se haya convertido en el “salvavidas” de Pedro Sánchez y que le haya concedido un “cheque en blanco” para repartir los fondos europeos, unos fondos que estamos seguros que no van a llegar a aquellos que más lo necesitan.



Castellón recuerda que desde el Partido Popular, nuestro presidente Pablo Casado, propuso la creación de una autoridad independiente para que estos fondos se repartieran de forma justa entre aquellos que realmente lo están pasando mal como consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus. Sin embargo - continúa explicando - Vox ha preferido apoyar a un Gobierno que ya ha demostrado en muchas ocasiones que su prioridad no son aquellos que más ayuda necesitan, y que por mucho que hablen de política social, ya son muchas las personas que se ha quedado por el camino.



El diputado del PP exige que el dinero procedente de Europa se reparta entre los autónomos, comerciantes, hosteleros, parados, en definitiva, entre los sectores que están sufriendo las consecuencias más graves generadas por la crisis económica en la que también nos encontramos inmersos. “Gracias a Vox hoy todos ellos lo tienen mucho más difícil para recibir dinero del fondo de recuperación europeo. En lugar de apostar por los sectores productivos de nuestro país han apostado por el sistema clientelar impuesto por Sánchez para el reparto de estos fondos”, afirma.



Por último, Miguel Ángel Castellón afirma que habría dado tiempo a negociar otro real decreto y que el parlamento hubiera aprobado un texto consensuado de los grupos parlamentarios.



“Esto hubiera sido lo justo y lo deseable en estos momento tan complicados, pero ahora gracias a Vox y a Bildu Pedro Sánchez tiene las manos libres para repartir el dinero como le dé la gana porque no habrá ningún control parlamentario. Europa ha dado los fondos a los españoles, no al Gobierno, y vamos a estar muy vigilantes para denunciar cualquier injusticia que se produzca”, ha concluido.