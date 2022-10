Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Almería será la capital nacional cofrade con la Procesión Magna jueves 20 de octubre de 2022 , 20:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El evento reunirá a miles de visitantes provenientes de todo el territorio nacional en una procesión que durará casi doce horas noticiasdealmeria.com Almería se convertirá en la capital nacional cofrade el próximo sábado, 29 de octubre. La Procesión Magna 'Lumen Dei in Aeternum' congregará en la ciudad a miles de amantes de la Semana Santa y de la música cofrade provenientes de todo el territorio nacional en un evento único que no se producía desde hace 17 años. Algo que ha destacado el concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Jesús Luque, quien ha sido el encargado de presentar esta mañana este evento sacro, así como el libro de horarios e itinerarios y vídeo oficial. Luque ha señaladp que "serán 10.000 libros los que que se repartirán en la Oficina de Turismo y que las propias hermandades distribuirán entre sus hermanos". Además, el responsable municipal, ha recordado que "hay un cambio de última hora que es la salida de la Hermandad de la Unidad desde la Iglesia de San Ildefonso y no desde la Casa de Hermandad de la Macarena como estaba previsto hasta esta misma mañana". Isaac Vilches, presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, ha agradecido al Ayuntamiento, "por lo que ya hoy va a ser una realidad, que la semana Santa nos espera en abril, pero que ahora tenemos una Magna que será una realidad el día 29". Esa jornada, ha resaltado Vilches, "esperamos que todos los almerienses y visitantes disfruten de la Magna y, como el lema indica, que la Luz de Dios ilumine a todos los almerienses y visitantes ese día". Durante casi doce horas, almerienses y visitantes podrán disfrutar de los diez pasos que forman esta Procesión Magna: Borriquita, Santa Cena, Unidad, Oración, Sentencia, Merced, Pasión, Buena Muerte, Soledad y Señor de la Vida. Estas imágenes estarán acompañadas, musicalmente, por las bandas más prestigiosas del panorama nacional: Redención de Sevilla, Triana de Sevilla, Pasión de Linares, Cigarreras de Sevilla, Virgen de los Reyes de Sevilla o La Oliva de Salteras, entre otras. Las formaciones musicales de la provincia también tendrán su protagonismo. Santa Cecilia de Sorbas acompañará a la Virgen de la Merced como ocurre cada Miércoles Santo, mientras que la Banda del Carmen y la Agrupación Nuestra Señora del Mar interpretarán algunas marchas con la Santa Cena y Oración, respectivamente, al comienzo del itinerario de ambos titulares. La Procesión Magna arrancará a las 16.40 horas con la salida de Nuestro Padre Jesús de la Borriquita y está prevista su conclusión sobre las 03.00 horas con la entrada del Señor de la Vida. Casi doce horas en las que almerienses y visitantes podrán disfrutar de la imaginería cofrade de la ciudad, de sus pasos, de sus enseres y de su simbología. El recorrido oficial, que se ha ampliado para esta ocasión con las calles Ricardos y Navarro Rodrigo, comenzará a las 19.00 horas precisamente en esta vía y concluirá sobre las 00.00 horas cuando el titular de la Hermandad del Resucitado abandone la Plaza de la Catedral. El Ayuntamiento de Almería instalará más de 1.400 sillas entre el Paseo de Almería y la Plaza de la Catedral, que serán gratuitas, como en Semana Santa, y no se podrán reservar previamente. La Patrona de Almería presidirá un altar que se instalará en el cancel del Santuario de la Virgen del Mar y ante la cual todos los pasos rezarán una oración. Igualmente, en la fachada del Palacio Episcopal se instalará un altar con la imagen de Jesucristo Resucitado, titular de la Agrupación de Hermandades, desde donde se dirigirá una meditación al paso de las diez imágenes por allí. La colaboración, económica y material, del Ayuntamiento de Almería ha sido fundamental para la celebración de este evento cofrade que, además, va a suponer un importante acicate turístico para la capital y provincia, no en vano los hoteles en la ciudad registran ya un 100% de ocupación para esta jornada. Resto de actos Junto a este acto central, los días 28 de octubre y el mismo día 29, tendrá lugar la Veneración Magna ‘Iluminet nos Deus’, en la cual participan más de 25 imágenes de la Semana Santa almeriense. La Catedral será el punto neurálgico. Allí estarán las tallas de Prendimiento, Cautivo, Oración en el Huerto (en su paso), Amor y Esperanza, Cristo de la Escucha, Jesucristo Resucitado y el Señor de la Caridad. A estas hay que sumar las tallas marianas de Gracia y Amparo, Los Ángeles y Rosario del Mar, que en estos días próximos serán trasladadas desde sus iglesias hasta el primer templo de la Diócesis de Almería. Además, otras tantas parroquias abrirán sus puertas, durante estos dos días, para que todos puedan contemplar le bella imaginería con la que cuenta la ciudad y sus respectivos pasos. El domingo día 30, por su parte, se celebrará la Misa de Acción de Gracias en la Catedral de la Encarnación. Esta será presidida por el obispo, Antonio Gómez Cantero, dando comienzo a las 11.30 horas. El lunes 31, por último, será la clausura de la Exposición ‘Signum Fidei’ que, desde el pasado 8 de octubre, se puede contemplar en este mismo templo. Imágenes, insignias, enseres y patrimonio se reúnen en esta muestra en la que participan 17 hermandades de penitencia y de gloria de la ciudad. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.