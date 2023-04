Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital ‘Almería Sport Destination’ quiere a la provincia como líder del turismo deportivo en España miércoles 19 de abril de 2023 , 16:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento, Diputación y Junta han arropado la constitución de la asociación profesional que impulsará los eventos en este sector Almería es la ciudad reconocida en el panorama nacional e internacional por su excelente clima, las playas naturales, la gastronomía de proximidad y unos paisajes de cine. Estos valores, unidos a una amplia red de instalaciones deportivas y hoteleras la convierten en un destino ideal para la celebración de eventos deportivos, en cualquiera de sus dimensiones. Ante las posibilidades que se visualizan para la ciudad y provincia, se ha presentado la Asociación Profesional ‘Almería Sports Destination’, cuya Junta Directiva está presidida por José María Rossell, CEO de Grupo Hoteles Senator y que tiene como objetivo impulsar los eventos en este sector, los que generan crecimiento económico para la provincia. La alcaldesa, María del Mar Vázquez; el concejal de Deportes, Juanjo Segura, y el concejal de Promoción de la Ciudad y Comercio, Jesús Luque junto al diputado de Deportes y Juventud de la Diputación Provincial, José Antonio García, y la delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Carmen Navarro, han arropado la puesta de largo de la Junta Directiva, con intervenciones del vicepresidente, Juan Carrillo, y miembro de la misma, Felipe Pascual. Vázquez ha señalado que, para Almería, “el turismo es un recurso estratégico y económico de primer nivel”, así como “un elemento de valor económico y social, que orienta buena parte de la actividad de las administraciones y que cuenta en la capital y la provincia con un sector profesional altamente cualificado, muy experto y que a pesar de las dificultades exteriores con las que cuenta nuestra oferta turística, está consiguiendo obtener buenos resultados”. Asimismo, la alcaldesa ha indicado que “el turismo deportivo reúne dos de los principales elementos de decisión de cualquier persona a la hora de comprar un producto, con la calidad de vida que genera el deporte como hábito saludable y las ventajas de ocio y recreación que supone en sí el turismo”. En este sentido, ha valorado que “Almería es un escenario perfecto para la experiencia de combinar turismo y deporte y en los últimos años se ha producido un auténtico auge de las actividades físicas realizadas en el medio natural almeriense, algunas denominadas como ‘deporte aventura’, en dónde situamos a la persona que las prácticas en contacto directo con la naturaleza”. También, ha realzado que “el paisaje de Almería ofrece todos los escenarios favoritos de los turistas deportivos con deportes náuticos, pesca, submarinismo, bicicleta de montaña, senderismo y escalada”. Finalmente, María del Mar Vázquez ha reiterado la importancia de que las administraciones, “estemos apoyando esta iniciativa, demostrando una vez más las ventajas de la colaboración público-privada, porque estamos poniendo en valor la potencialidad de Almería como destino turístico completo”. El diputado de Deportes y Juventud, José Antonio García, ha destacado que “desde la Diputación nos gustaría mostrar nuestro apoyo tras la creación de estas bases que tienen el objetivo de situar a la provincia de Almería como uno de los principales destinos turísticos y deportivos del panorama nacional. En Almería lo tenemos todo: tres parques naturales, un parque nacional, el único desierto de Europa, empresas que trabajan muy bien la oferta de este binomio, una gran industria hotelera y administraciones comprometidas”. En definitiva, García ha apuntado que “tenemos un gran potencial que hará encontrar esas sinergias a través de la marca ‘Almería Sports Destination’ que nos dé un salto de calidad”. Cooperación y compromiso para el futuro La presentación se ha celebrado en el salón de actos de Cajamar, con presencia de más de cincuenta empresarios, y ha estado presentada por su portavoz, Antonio Jesús González. La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Carmen Navarro, ha asegurado que “desde la Junta de Andalucía estamos muy contentos de poder dar el pistoletazo de salida a este proyecto que ya es una realidad”. Navarro ha destacado que “desde el Gobierno andaluz consideramos que la coordinación entre administraciones es fundamental para apoyar la puesta en marcha de iniciativas como Almería Sport Destination”. Ha añadido que “Almería y provincia acoge ya grandes eventos deportivos y la creación de esta asociación servirá para proyectar las posibilidades que ofrece Almería y ser a la vez un reclamo turístico”. Para finalizar ha afirmado que “entre los objetivos que también debemos seguir trabajando es luchar contra la desestacionalización y mejorar las comunicaciones que existen actualmente”. Juan Carrillo, vicepresidente de ‘Almería Sport Destination’ y CEO de Grupo Nexa, ha destacado que “lo que fue una idea, ha tenido una forma jurídica y que se puede gestionar de forma profesional, es un proyecto que me llega con cierto bagaje, pero es la conectividad de gente que ama el deporte y turismo”. También, Carrillo ha subrayado que “debemos tener la valentía de sacar adelante algo de provecho, el compromiso, la cooperación y la cohesión entre todos podrá dar mejoras que sirvan para el futuro”. Por su parte, Felipe Pascual, director general de Sano, ha indicado que “es una oportunidad que podamos tener un foro, primero de reflexión, en el que Summit dibujó una serie de debilidades de la provincia pero que debían estar en un programa de actuación que llegara a conseguir los retos planteados, las potencialidades que tiene Almería para convertirse en un destino turístico de primer nivel las conocemos todos”. De esta forma, ha manifestado que "el turismo y el tiempo de ocio debe tener un valor añadido distinto al que hemos conocido, la continuidad como destino nos permitirá desestacionalizar el flujo continuo de turistas en la provincia y debe marcar los pasos de la agenda estratégica que es flexible y abierta". Se trata de una aventura "que no será fácil pero que den una respuesta a la demanda potencial que tiene nuestro país, Europa porque Almería encierra tesoros que están por descubrir y todos construiremos".

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.