Almería Almería tendrá un miércoles con temperaturas agradables miércoles 07 de febrero de 2024 , 06:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La provincia de Almería disfrutará de un miércoles soleado y con temperaturas agradables, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Predicción en detalle: Cielo: Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas durante la mañana y aumentando a nubosidad de evolución diurna en la tarde, sin descartar algún chubasco aislado en zonas montañosas.

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas durante la mañana y aumentando a nubosidad de evolución diurna en la tarde, sin descartar algún chubasco aislado en zonas montañosas. Temperaturas: Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las máximas experimentarán un ligero descenso, situándose en torno a los 20 grados centígrados en la capital y 22 en el litoral.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las máximas experimentarán un ligero descenso, situándose en torno a los 20 grados centígrados en la capital y 22 en el litoral. Viento: Viento del sur o suroeste, con rachas fuertes en el litoral oriental y Almería capital.

Viento del sur o suroeste, con rachas fuertes en el litoral oriental y Almería capital. Mar: Marejada con olas de hasta 1 metro en el litoral almeriense. Recomendaciones: Se recomienda disfrutar del buen tiempo para realizar actividades al aire libre, teniendo en cuenta la protección solar adecuada.

Se aconseja precaución ante las posibles rachas fuertes de viento en el litoral oriental y Almería capital.

Es importante consultar el estado del mar antes de realizar actividades náuticas. La provincia de Almería vivirá un miércoles soleado y con temperaturas agradables, perfecto para disfrutar del aire libre. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.