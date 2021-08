Capital Almería triplica el personal del servicio de limpieza y duplica maquinaria en playas jueves 05 de agosto de 2021 , 16:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala del área de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha acompañado este jueves a los operarios de limpieza y solicita colaboración a los ciudadanos “para mantener la ciudad bonita”



El servicio de limpieza del Ayuntamiento de Almería, adjudicado a la empresa Entorno Urbano, se ha visto “reforzado en verano tanto en personal, que se triplica, como en número de maquinaria desde el pasado mes de junio con el objetivo de ofrecer soluciones de limpieza de manera inmediata tanto en playas como en calles colindantes a la costa y el Paseo Marítimo”. Zonas en las que hay un mayor tránsito de personas durante la época veraniega. Así lo apunta la concejala delegada del área de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, que este jueves ha acompañado de madrugada a parte del equipo de limpieza en el inicio de su jornada.



Las frecuencias de limpieza se ven incrementadas en verano en todas las playas de Amería, Costacabana, El Alquián, El Toyo y Cabo de Gata, además de en la recientemente estrenada playa canina de El Bobar. “Se limpian diariamente y con tractores limpiaplayas en turno de noche para entorpecer lo mínimo el tránsito de los ciudadanos”, apunta Cobos, que, acompañada por el delegado de la empresa Entorno Urbano, Javier Mínguez, se ha acercado hasta la playas de San Miguel, El Zapillo y la zona de El Palmeral, donde se han aumentado también el número de papeleras y contenedores para la separación de residuos.



Por lo que se refiere a la maquinaria, en temporada alta, se pasa de 2 a 4 tractores para la limpieza de playas, repartidos en los turnos de mañana y de noche. Además, insiste la concejala, “se limpia de manera manual en todas las playas y se hace a diario con operarios que repasan las zonas cercanas al muro del Paseo Marítimo y los accesos a la playas, así como la zona pegada a la orilla, donde el tractor no puede afinar su trabajo”, reconoce.





Turno de noche

Es en el turno de noche, no obstante, cuando se realiza la limpieza más intensiva de las playas con servicios como los siguientes: dos servicios de recogida de papeleras y contenedores de todas las playas. De hecho, en esta época estival el parque de contenedores instalado en las playas se ve incrementado con un total de 180 papeleras de playa con capacidades diferentes de entre 120 litros a 240. Un servicio de baldeo intensivo del Paseo Marítimo realizado a medianoche y un servicio de recogida de bandejas de residuos. La gran mayoría de los residuos generados en la ciudad y en las playas se depositan en cuatro puntos dispuestos desde Almería a Cabo de Gata y para transportarlos hasta el destino final se crea este servicio, que en esta época se duplica, reconoce la concejala, que ha destacado la profesionalidad de los operarios, la disposición de medios y de maquinaria y ha apelado a la colaboración ciudadana. “Esto va con todos, nuestro buen comportamiento por las calles, por donde transitemos, facilita que el trabajo que hace el servicio de limpieza quede lucido”, ha asegurado.





Limpiezas intensivas, también en verano

Además de este servicio específico en periodo estival, el servicio ordinario de limpieza realiza semanalmente limpiezas intensivas (ya se han realizado 61 jornadas en los barrios de la capital). Y desde junio de 2021 hasta hoy, se han hecho limpiezas intensivas en todo el barrio de Cabo de Gata, en la Almadraba, La Fabriquilla y Retamar, con un total de 30.779 metros lineales de calles limpiadas por este método, que incluye fregado de manchas en aceras y parques con maquinaria especial para tal tarea, limpieza de malas hierbas y barrido y baldeo intensivo de las mismas. Esto supone, señalan desde el área de Sostenibilidad, que se ha limpiado a fondo una superficie de 16 hectáreas o, lo que es lo mismo, una superficie como la de 255 campos de fútbol. Y todas, en zonas próximas a la playa y con mayor afluencia de personas durante el verano, subraya la concejala.

Por último, Cobos apunta cómo el curso normal de la limpieza de la ciudad no se ve afectado por el refuerzo de playas y zonas costeras. De hecho, desde el 1 de junio pasado se han resuelto un total de 578 incidencias notificadas por los ciudadanos a través de todos los canales disponibles para ello.



