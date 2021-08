Capital Las adopciones en el zoosanitario aumentan hasta un 23% respecto a 2020 jueves 05 de agosto de 2021 , 15:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha visitado las últimas obras de mejora del centro municipal, que con un incremento de la superficie, favorecerá “la operatividad y la posibilidad de acoger mayor número de animales” El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, se ha mostrado “muy orgulloso” de la “enorme labor social” que se realiza en el centro zoosanitario municipal, donde se acoge, cuida y prepara a los animales para la adopción. Un centro que ha visto aumentado el número de adopciones por ciudadanos en el primer semestre del año en el que 270 perros y gatos han sido adjudicados a un nuevo propietario. Un tipo de adopción que se ha incrementado hasta un 23% respecto al primer semestre de 2020. En su visita al zoosanitario, el regidor, acompañado por la concejal delegada del área de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha agradecido el trabajo de los profesionales que allí desempeñan su labor y ha animado a los almerienses a acercarse al centro, a interesarse por los animales en adopción y a visitar la página web (https://petshelter.miwuki.com/protectora-centro-zoosanitario-municipal-de-almeria-almeria-2663) o solicitar una cita previa a través del teléfono 950 268531. En los primeros seis meses del año se han recogido 906 animales, de los que 150 han sido entregados por sus propietarios ante la imposibilidad de seguir manteniéndolos. De todos los animales recogidos, 77 se habían extraviado y fueron devueltos a sus propietarios y 270 fueron adoptados por un nuevo dueño. Las adopciones por protectoras han sumado este primer semestre del año las 192, algunas menos que en el año anterior, reconocen desde el centro. El de Almería, es además, un centro puntero en cuanto a investigación y elaboración de estudios en colaboración con varias universidades, asegura el alcalde, que pone en valor la inversión recientemente realizada. “He visitado la zona recientemente ampliada y que va a permitir al centro ser más operativo, tener más capacidad y poder acoger a más animales”, ha subrayado. Obras en el zoosanitario Con una inversión de casi 50.000 euros y a través de la empresa adjudicataria Peninsular de Obras Aguial, el Ayuntamiento ha desarrollado obras de reforma y ampliación en el centro zoosanitario. Se ha mejorado la puerta de acceso, se han colocado jaulas en el nuevo espacio ampliado para la ubicación de canes, se ha dotado al espacio de bebederos, y se han construido zonas de almacén, además de proceder a la instalación de agua a presión, gateras con poyetes y escalones para reposo. Se trata de una actuación con la que se ha venido a resolver la práctica totalidad de las peticiones tanto el personal laboral que presta servicio en estas dependencias, como de las protectoras de animales con las que trabaja el Ayuntamiento. Demandas relativas a saneamiento e iluminación y, fundamentalmente, a la ampliación del centro para mejorar la capacidad y poder atender una mayor recogida de animales, además de mejorar las condiciones de seguridad, tal y como ha comprobado el alcalde en su última visita. Son aproximadamente 400 metros cuadrados en los que se ha visto ampliado el recinto del Centro Zoosanitario Municipal, de modo que se ha incrementado la superficie de los espacios destinados a gateras, un recinto para equinos, tres almacenes y 16 nuevas jaulas para perros, tal y como ha podido comprobar el alcalde en su última visita. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.