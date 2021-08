Deportes Almería se convertirá capital española del balonmano playa jueves 05 de agosto de 2021 , 16:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha visitado las instalaciones en la playa de El Palmeral, que reunirá a un total de 120 equipos



Almería se convertirá desde mañana, día 6, en la capital del balonmano playa en España con la celebración del torneo ‘Arena 1000’, que reunirá a 120 equipos y atraerá a más de 3.000 personas entre jugadores, técnicos y acompañantes. Los mejores deportistas de España en esta disciplina estarán presentes en la competición.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha visitado esta mañana las instalaciones, en la playa de El Palmeral, donde se han creado seis pistas, una de ellas con gradas en la que el público podrá contemplar los partidos, siempre con las máximas medidas de seguridad, y cumpliendo la normativa de aforos de las autoridades sanitarias.



Juanjo Segura afirma que “siempre he dicho que Almería es una ciudad ideal para la celebración de eventos deportivos por nuestras instalaciones, red hotelera, el clima, gastronomía y cultura, y en verano, por los 32 kilómetros de playa. El Torneo Arena 1000 creará una espectacular instalación para disfrutar del balonmano playa en El Palmeral, desde mañana, día 6, y hasta el 8 de agosto. Hay que destacar que sólo seis ciudades serán sede de competiciones en el Circuito Arena Handball Tour de la Federación Española de Balonmano, por lo que haber sido elegido sede es un gran éxito para Almería”. Además, Juanjo Segura añade que “no sólo disfrutaremos del mejor balonmano playa, sino que además Almería tiene grandes opciones de ganarlo con el AM Team Femenino, actual campeón de Europa de Balonmano Playa”.





Almería estará presente con cuatro clubes: AM Team, Club Balonmano Playa Urci, Roquetas de Mar y Carboneras, que preparan con ilusión su participación en la competición. El torneo de balonmano playa ‘Arena 1000 Almería’, incluido en el circuito Arena Handball Tour, comenzará mañana, viernes, a las 13 horas, y se desarrollará hasta el 8 de agosto.



En la presentación de la competición, en el mes de junio, estuvo el vicepresidente de la Federación Española de Balonmano, José María Fernández, que también acudirá a la competición, quien ha destacado “el impulso que está viviendo el balonmano playa y que desde la Federación estamos promocionando. La presencia de 120 equipos y más de 3.000 personas será un revulsivo para Almería, y todos los que nos desplacemos seguro que disfrutaremos de su clima y de los valores de esta ciudad tan maravillosa”.



El coordinador de la delegación almeriense, Sebastián Fernández, que forma parte de la organización, explica que “la entrada a las gradas será libre hasta completar aforo, con las correspondientes medidas de seguridad”.





AM Team Femenino, favorito

El circuito Arena Handball Tour, organizado por la Real Federación Española de Balonmano se desarrolla este verano en las cuatro sedes del Arena 1000, las Playas de Orihuela, en Alicante, Nazaré (Portugal), Gijón y Almería, más la Copa de España en Torrox y el Campeonato de España en Valencia.



Entre los equipos que participarán en el arenal almeriense se encuentran aquellos que no sólo ocupan los primeros puestos del ranking español de balonmano playa, sino también internacional, destacando el AM TEAM femenino de Almería, ganador en las dos primeras competiciones, en Orihuela y Nazaré, y también de la Copa de España y reciente campeona de Europa. Por tanto, será uno de los máximos favoritos, en una delegación provincial compuesta por cuatro clubes de la provincia.



El concejal Juanjo Segura concluye que “el torneo ‘Arena 1000 Almería’ no sólo se convertirá en un auténtico espectáculo deportivo, sino que además atraerá turismo, generará negocio para las empresas de Almería, y proyectará nuestra ciudad y provincia en toda Europa”.



