Economía Almería triplica sus exportaciones cárnicas jueves 26 de agosto de 2021 , 15:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las ventas internacionales de carne sextuplican a las importaciones, con una fuerte expansión en Asia y China como principal mercado



Andalucía registró un nuevo récord histórico en las exportaciones de productos cárnicos en el primer semestre del año 2021 al alcanzar los 263 millones, la mayor cifra lograda por la comunidad para este periodo desde que existen registros homologables (1995), gracias a un incremento del 13,9% en las ventas respecto al primer semestre de 2020, que beneficia a todas las provincias andaluzas y a 16 de sus primeros 20 mercados exteriores.



Este importante crecimiento favorece una balanza comercial muy saneada con el exterior para el sector de los cárnicos de Andalucía, que aporta 218 millones al superávit comercial de la región, con una tasa de cobertura del 589%, que implica que las exportaciones de productos cárnicos desde Andalucía multiplican por seis a las importaciones, pese a que éstas suben un 13,1% en el primer semestre, hasta los 45 millones.



El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, significó que esta progresión de las ventas de cárnicos “es muy destacada en el continente asiático, con importantes crecimientos en Japón, Filipinas, Taiwán o China, su principal mercado exterior, especialmente a raíz de la peste porcina que afecta a la cabaña del mayor consumidor de cerdo del mundo, lo que ha provocado una fuerte demanda de productos extranjeros”.



Es, según apuntó, “una oportunidad que las empresas andaluzas están aprovechando con éxito, como refleja no sólo el crecimiento continuado de las ventas a nivel global en los últimos meses, sino también en el número de empresas exportadoras de cárnicos, que ha subido un 3,8%, hasta sumar 248 en el primer semestre”.



“Además, muchas de estas empresas están consolidando su presencia en el exterior, ya que las empresas exportadoras regulares, aquellas que llevan exportando al menos cuatro años consecutivos, han crecido un 2,8%, hasta llegar a las 112, casi la mitad de todas las exportadoras (45%) y responsables del 95% del total de las ventas”, señaló.





Crecen todas las provincias, con Málaga como líder

Todas las provincias andaluzas incrementan sus exportaciones de productos cárnicos en el primer semestre del año, que lidera ampliamente Málaga, con 145 millones en ventas, el 55% del total y un crecimiento interanual del 5,7%. En segundo lugar, se sitúa Sevilla, con 48 millones, el 18,1% y un aumento del 15,5%; y, en tercero, Cádiz, con 34 millones, el 12,9% y una subida del 32%.



Cuarta provincia exportadora de cárnicos es Córdoba, con 21,5 millones en ventas, el 8,2% y el segundo crecimiento más alto del año, del 43%; a la que le siguen Granada, con 5,9 millones (2,3%) y alza del 20,8%; Huelva, con 5,4 millones (2%) y ascenso del 39%; Jaén, con 2,6 millones (1%) e incremento del 9,8%; y Almería, con la mayor subida del periodo, del triple, con un 207% más, hasta los 665.000 euros.





Carne porcina, la más vendida

Entre los productos cárnicos más vendidos por Andalucía a nivel internacional destaca la carne porcina congelada, que engloba la mitad de las ventas y factura 131 millones en el primer semestre de 2021, con un crecimiento del 16,4% respecto al mismo periodo de 2020. Igualmente, sobresalen las exportaciones de carne porcina fresca, con 41 millones vendidos, el 15,4% del total, pese a registrar un descenso del 8,1%.



Le siguen en la cesta exportadora la carne de aves congelada, con 18,3 millones en ventas, el 7% de total y un incremento del 35%. A continuación, se sitúan los despojos comestibles frescos o refrigerados, con 14,8 millones, el 5,6% y descenso del 16,6%; y los transformados cárnicos, con 13,5 millones, el 5,1% y un aumento del 32%. La carne de la especie bovina congelada es el siguiente conjunto de productos más vendidos, con 11,6 millones (4,4%) y subida del 64%; tras la cual se sitúan el capítulo de otros preparados y conservas cárnicas, con 9,7 millones (3,7%) y ascenso del 32%; y el de carne ovina congelada, con 4,9 millones (1,9%) e incremento del 57%.



Por otro lado, experimentan un importante crecimiento las exportaciones de jamón y paleta, con un 60% más de ventas interanuales, hasta los 10,3 millones de euros, lo que supone el 3,9% del total de las ventas de cárnicos de Andalucía en este periodo.





Asia y África concentran los mayores crecimientos

Las exportaciones de productos cárnicos de Andalucía crecen en ocho de sus diez primeros mercados, de los cuales seis son no europeos, lo que muestra la diversificación geográfica de las ventas, especialmente hacia Asia y África, los continentes con mejores perspectivas de crecimiento global.



De este modo, China se posiciona como el principal mercado de los cárnicos andaluces a nivel internacional, con ventas por valor de 104 millones en el primer semestre, el 39% del total y un 21,7% más que en el mismo periodo de 2020. Asimismo, otros destinos asiáticos protagonizan importantes crecimientos de las ventas, como son Filipinas, que asciende al octavo puesto al multiplicar por siete su dato, hasta los 5,8 millones (2,2%); Corea del Sur, séptimo mercado, con un alza del 52% hasta los 7,9 millones (3%); Taiwán, que sube un 4,5% hasta los 3,5 millones (1,3%) y se coloca en noveno lugar; o Japón, en quinto lugar, con 10,4 millones y un aumento de las ventas del 7,6%.



Junto a los asiáticos, sobresale el crecimiento de un país africano, Benín, que se convierte en décimo mercado con una subida del doble (+105%), hasta llegar a los 3,2 millones (1,2%). Entre los veinte primeros mercados aparece otro africano, Sudáfrica, concretamente en el puesto 17, que ha multiplicado por 12 sus importaciones de cárnicos andaluces, al pasar de 139.000 euros vendidos en el primer semestre de 2020 a 1,6 millones entre enero y junio de 2021.



No obstante, también avanzan las exportaciones de cárnicos de Andalucía en Europa, con Portugal como segundo mercado de destino, donde se facturaron entre enero y junio 52 millones de euros, que suponen el 19,7% del total y un incremento del 5,5%; seguido de Francia, con 22,5 millones, el 8,6% del total y una bajada del 15,1%; Alemania, con 11,2 millones, el 4,3% y una subida del 10,1%; y, en sexto lugar, Italia, con 9,3 millones, el 3,5% y un descenso del 12,4%.



Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.