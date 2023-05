Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar ‘Almería XXI’ licita la construcción de 68 VPO miércoles 10 de mayo de 2023 , 16:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A estas dos nuevas promociones el Ayuntamiento de Almería suma la construcción de un tercer edificio, de seis viviendas protegidas y un local, junto a San Cristóbal, encargando la redacción del proyecto El Consejo de Administración de la Empresa Municipal ‘Almería XXI’ ha aprobado la licitación de las obras de construcción de dos nuevas promociones de viviendas de protección oficial, que suman en total 68 viviendas, tanto en régimen de venta como de alquiler, a la salida de la Autovía del Aeropuerto, junto a Carrefour, y en la calle Pósito, en el Centro Histórico. Igualmente, ha aprobado la redacción del proyecto de otra promoción, en este caso de seis viviendas, también en la calle Pósito, próximas al barrio de San Cristóbal. Se trata de tres de las promociones ya anunciadas por el Ayuntamiento de Almería que ahora la Empresa Municipal de la Vivienda pone en línea de salida con su licitación y redacción de proyecto, en el caso de una de ellas, propuestas que fueron aprobadas en el seno del Consejo de Administración celebrado ayer martes. Sobre la parcela adjudicada a la Empresa Municipal en la UE CSA-01/116, junto a la salida de la Autovía del Aeropuerto y próximo al paso inferior de La Goleta, en las inmediaciones de Carrefour, en cuyas obras actúa como agente urbanizador ‘Almería XXI’, se desarrollará una de las promociones que ahora licita la Empresa de Vivienda Municipal. 64 viviendas de VPO cuya construcción se licita ahora con un presupuesto de 7.773.40 euros (IVA 10% incluido). El plazo de ejecución de estas obras es de 24 meses. La promoción se compone de un edificio plurifamiliar único con dos portales y sótanos totalmente independientes, un portal con 33 VPO destinadas a alquiler y otro con 31 destinadas a venta. La edificación plurifamiliar incluye locales, aparcamientos y trasteros. El proyecto ha sido redactado por la mercantil ‘Arapiles Arquitectos’. Respecto de esta promoción, recordar que la Empresa Municipal ha solicitado acogerse, para la parte objeto de alquiler, al programa de fomento del parque de viviendas protegidas en alquiler en Andalucía, optando con ello a las subvenciones que otorga la Junta de Andalucía en el marco de la Orden que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. El importe de la subvención asciende a la cantidad de 1.402.576 euros, solicitud pendiente de resolución por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Relativo a esta promoción, el Consejo de Administración ha aprobado también la solicitud de autorización previa al Pleno Municipal para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo para la construcción de esta promoción. Del mismo modo, de acuerdo al proyecto redactado por ‘Parela Arquitectos’, ganadores del concurso convocado en su día y solicitada la correspondiente licencia municipal de obras y calificación provisional, el Consejo de Administración de ‘Almería XXI’ ha aprobado la licitación de las obras de construcción de un edificio plurifamiliar para cuatro VPO y un local sobre una de las parcelas del PERI de San Cristóbal, situada junto a la calle Pósito. El presupuesto de licitación de estas obras, IVA incluido, es de 420.849 euros. El plazo de ejecución para esta actuación se establece en 18 meses. Entre los acuerdos adoptados en el seno del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de este martes, presidido por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, se ha incluido la adjudicación del concurso de asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción de otro edificio plurifamiliar para seis viviendas en otra de las parcelas del PERI de San Cristóbal, también junto a la calle Pósito, a la mercantil ‘Loto Arq, S.L.’, con un presupuesto de 30.250 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de tres meses. Diez ofertas se han presentado al procedimiento abierto por la empresa municipal. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Acabada la estructura del aparcamiento para residentes de la calle Arráez