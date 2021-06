Almería y Córdoba impulsan sinergias de promoción gastronómica

miércoles 09 de junio de 2021 , 15:22h

Los alcaldes presentan en Córdoba una propuesta con actividades que aúnan cocina y patrimonio, pedagogía gastronómica y exhibición de productos y que vendrán a dar impulso económico a la hostelería





Los alcaldes de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y Córdoba, José María Bellido, han presentado esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la capital cordobesa una iniciativa de las asociaciones de hostelería de Almería (ASHAL) y Córdoba (Hostecor) para la promoción gastronómica y el impulso turístico entre las dos capitales. Una propuesta que encaja en el marco del convenio firmado entre las dos ciudades y la Junta de Andalucía, a través de la Fundación Tres Culturas, y que viene a estrechar lazos y promocionar el legado histórico y patrimonial que las dos capitales comparten.



Se trata de un proyecto armado entre las dos asociaciones de hosteleros y que, con el denominador común de la gastronomía, incluirá la promoción gastronómica de Córdoba en Almería y al revés, que, bajo el nombre ‘Kitchen’ reunirá a chefs de Córdoba en Almería y a cocineros de Almería en Córdoba en una exhibición de cocina con productos agroalimentarios de denominación de origen dirigida a medios de comunicación, influencers y touroperadores. Otra de las actividades será la ‘Cena con Patrimonio’, una experiencia gastro-patrimonial en la que se combina lo merjo de ambas ciudadanes con tres chefs almerienses y otros tres cordobeses para prescriptores turístico-gastronómicos y público en general.



Se van a organizar en centros educativos de Córdoba y Almería, actividades educativas dirigidas a formentar buenos hábitos alimenticios y a transmitir la importancia de la dieta mediterránea. Una activdiad para público infantil que se desarrollará de octubre a dicientre en los centros escolares de las dos ciudades. El proyecto de los hosteleros incluye, como cuarta actividad, una exposición fotográfica en las principales calles de ambas ciudades para promocionar con imágenes de los mejores platos gastronómicos, los productos de Almería y de Córdoba.





Ciudades complementarias

El responsable de Hostecor, Fran De la Torre, y de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún, han presentado un proyecto ambicioso basado en que Almería y Córdoba son “complementarias”, puesto que sus temporadas turísticas son en épocas diferentes del año y, al mismo tiempo, tienen mucho en común en patrimonio artístico, cultural y gastronómico. De ahí, que quieran, con este proyecto, impulsar el sector hostelero desde un punto de vista turístico y económico, ha dicho Sánchez-Fortún.



El alcalde de Almería, por su parte, ha destacado los “vínculos históricos, culturales, comerciales y gastronómicos” que unen a ambas ciudades y ha valorado que “profundizar en ellos no solo es bueno para Almería y Córdoba, lo es también para Andalucía, en el sentido en que viene a vertebrar la Región”.





Apuesta por la gastronomía

Fernández-Pacheco ha puesto de manifiesto las dificultades por las que atraviesa un sector tan importante para la economía andaluza como es el turístico y el hostelero y ha elogiado esta iniciativa porque “da la oportunidad de apostar por la gastronomía, el producto de kilómetro cero y por seguir contando al mundo entero lo bien que se come en Almería”. Una propuesta que, además, la vamos a desarrollar de la mano de Córdoba, “una ciudad con la que tenemos mucho en común”.



De ese denominador común ha hablado también el alcalde cordobés. Para Bellido, que ha confirmado cómo este proyecto echará a andar en el último cuatrimestre del año, potenciar el turismo gastronómico y hacerlo con Almería es una opción “estratégica” puesto que las dos ciudades son “diferentes y complementarias”. “Para los cordobeses, Almería es desconocida” y eso es lo que va a venir a cambiar no sólo este proyecto de los hosteleros, sino el convenio marco para potenciar, de la mano de la Junta de Andalucía, el legado patrimonial, histórico, cultural, gastronómico y artístico de las dos ciudades.



Dos capitales que, “con clara vocación por la excelencia”, “no podían dejar pasar esta iniciativa gastronómica y turística” que han planteado las asociaciones de hostelería y que vendrá, además, a mejorar el conocimiento entre Almería y Córdoba, ha concluido Fernández-Pacheco.