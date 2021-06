Deportes Ampliar Senderismo al Barranco del Colorado y al Camino Viejo de Aguadulce miércoles 09 de junio de 2021 , 15:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El plazo de inscripción ya está abierto para las dos actividades que se celebrarán el 13 y 20 de junio







Practicar senderismo es una de las actividades más saludables, que durante la pandemia se ha expandido como consecuencia de que se celebra al aire libre y, dependiendo del nivel, lo puede realizar cualquier persona. El Patronato Municipal de Deportes atiende la demanda existente a través del Programa de Actividades en la Naturaleza, donde tiene abiertas dos nuevas rutas.



La primera se celebrará el domingo, 13 de junio, y permitirá a los participantes recorrer el Barrando del Colorado, en la zona del Salto de El Gallo en Almería. Serán 11,28 Kms, con un desnivel de más de 480 metros, circular y una duración de tres horas de recorrido. Permitirá visualizar la Rambla Bewlén, la Bahía de Almería y Sierra Alhamilla.



La segunda ruta se realizará el domingo, 20 Junio, y los participantes recorrerán el Sendero Camino Viejo de Aguadulce, de 11´4 kms, El desnivel es de más de 420 metros, lineal, dificultad media y cuatro horas aproximadamente de camino. Los puntos de interés de esta ruta son la Calzada Romana, Acantilados del Cañarete, Sierra de Gádor, Castillo de San Telmo, Puente Bayyana, Castell del Rey, El Palmer y Loma Alta.



La inscripción para ambas rutas se gestiona a través de la web www.almeriaciudad.es/pmd Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.