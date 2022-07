Capital Casi 45 visitas guiadas dinamizarán el centro de la ciudad durante el verano viernes 01 de julio de 2022 , 16:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, ha presentado este viernes las rutas y las ofertas complementarias para los meses de julio, agosto y septiembre Almería disfrutará de casi 45 visitas guiadas este verano. Durante los meses de julio, agosto y septiembre se sucederán estas rutas por el casco histórico y el entorno de la ciudad para dinamizar el centro. Como novedad, durante los meses de julio y agosto habrá visitas teatralizada, en las cuales actores profesionales representarán los momentos más emblemáticos de la historia de Almería. Se celebrarán el 22 y 29 de julio y los días 5,12 y 19 de agosto. Estas se unirán a las visitas a la Almería Imprescindible, al Cerro de San Cristóbal, a la Alcazaba o a la Almería Musulmana, entre otras, las cuales tienen una gran acogida todos los meses. El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, ha indicado que “en total van a ser casi 45 visitas que van a colmar la programación de julio, agosto y septiembre, destacando las cinco visitas teatralizadas los viernes de julio y agosto a partir de las 20:00 de la tarde”. Principalmente, ha recordado el edil, “se repiten las visitas que más éxito han tenido, donde enseñamos lo más preciado que tiene Almería con su patrimonio histórico y rutas más demandadas”. Además, “tanto los espacios museísticos y las ofertas complementarias, como el tren turístico, amplían sus horarios durante estos meses de verano para ofrecer un mejor servicio y todos los visitantes”, ha reconocido. Junto a estas visitas, que se celebrarán en su mayoría los fines de semana, el Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería ha lanzado una oferta complementaria a estos planes a través de turismo de experiencias. El tren turístico de la ciudad amplía su horario durante este verano. Podrá cogerse todos los días en cinco puntos distintos: Plaza Emilio Pérez, Alcazaba, Catedral, Estación Intermodal y Plaza del Ayuntamiento. Dentro de estos planes alternativos, también destacan los ‘Baños Árabes Almeraya’ y ‘Aire Ancient Baths Almería’, dos nuevas empresas que se unen a este turismo de experiencias. “Doy la bienvenida a ambas empresas, que se suman a nuestra oferta complementaria y a la programación trimestral”, ha relatado Carlos Sánchez. Este mes de julio, igualmente, habrá una edición especial del ‘Rastro de Antigüedades y Artesanía” que cada mes se hace el último sábado de cada mes en horario matutino. “Estaba previsto no realizarlo en julio y agosto, pero hemos visto interesante, también por la demanda de varios hoteles que se han interesado, de volver a hacerlo en julio”, ha dicho el edil de Promoción. Eso sí, como novedad “en esta edición será de tarde-noche y para ello vamos a engalanar el Parque Nicolás Salmerón con alguna actuación musical también para que sea especial”, ha relatado el edil. Horario de verano Los espacios museísticos de Almería también podrán visitarse en esta temporada estival. Cambian su horario, abriendo de 10:30 a 13:30 horas, por las mañanas, y de 18:00 a 21:00 horas por las tardes. Los domingos lo harán de 10:30 a 13:30 horas. La Casa del Cine, los Aljibes Árabes y la Casa del Poeta seguirán abriendo solo los viernes por la tarde, sábados completos y domingos por la mañana. Compra de entradas Las entradas pueden adquirirse de forma presencial en la Oficina de Turismo, la cual también varía su horario este verano. Abrirá los meses de julio y agosto de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 de lunes a sábados. Los domingos y festivos lo hará de 10:00 a 13:00 horas. En septiembre, la oficina turística abrirá de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 de lunes a sábado, manteniendo el mismo horario los domingos y festivos. Igualmente, el Ayuntamiento ha lanzado un código QR para consultar el horario de las visitas guiadas e incluso adquirir las mismas a través del teléfono móvil, una tablet o un ordenador. Ocupación hotelera Por último, hay que destacar que la previsión para este verano “es de récord”. Tras un 2020 y 2021 nefasto para el sector turístico, por la crisis del Coronavirus, “estamos a las puertas de un verano de recuperación económica para el sector turístico. Hay hoteles que ya tienen un completo en los meses de julio y agosto y las reservas se siguen produciendo tanto de turismo nacional como de turismo internacional", ha descrito el concejal de Promoción. “Estamos muy contentos de que el sector turístico se siga recuperando y se una a la oferta que ya tiene de por si la ciudad con su gastronomía, su patrimonio y su parte tradicional”, ha finalizado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

