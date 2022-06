Economía ALMUR premia a cuatro mujeres empresarias martes 21 de junio de 2022 , 19:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se celebrarán el jueves, 30 de junio, a las 20:30h, en el Centro de Cultura de Cajamar La distinción especial a instituciones ha recaído en los profesionales de los Hospitales Torrecárdenas, Poniente y La Inmaculada de Huércal Overa, así como a sus respectivos Distritos sanitarios por su labor sanitaria, valor y humanidad. La Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería ha concedido los Premios ALMUR 2022 a Trinidad Navarro y Trinidad Rubio en la categoría “Trayectoria Empresarial; Pilar Martínez-Cosentino Alfonso, en la categoría “Innovación Empresarial” y María José Vizcaino, en la categoría “Visibilización de la Mujer en el Entorno Empresarial”. La Distinción especial a Instituciones ha recaído en los profesionales de los hospitales: Hospital Universitario Torrecárdenas, Hospital del Poniente y el Hospital La Inmaculada de Huércal Overa, así como en sus respectivos Distritos sanitarios por su labor sanitaria ejemplar, implicación y humanidad. Los Premios ALMUR reconocen la labor de las empresarias en el desarrollo de esta provincia, su espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo con el objetivo de promover una mayor igualdad en la sociedad. La gala de entrega de los galardones, que alcanza este año ya su octava edición, tendrá lugar el jueves, 30 de junio a las 20:30h, en el Centro de Cultura de Cajamar (Casa de las Mariposas). El Premio a la “Trayectoria Empresarial” es para SPIGA Boutique y reconoce el empuje y perseverancia de dos empresarias almerienses: Trinidad Navarro Rubio, actual gerente de la SPIGA y su madre, Trinidad Rubio, tristemente fallecida y fundadora de esta empresa familiar. Dos empresarias, siempre vinculadas al mundo de la moda, que han superado numerosas adversidades para sacar adelante sus iniciativas empresariales y que en 1982 crearon SPIGA, un pequeño comercio familiar. Su visión empresarial y buen hacer han convertido a SPIGA en una empresa moderna, referente de moda en Almería y preparada para el futuro gracias a la incorporación de tecnologías digitales y estrategias omnicanal, conservando un impecable servicio de asesoramiento y atención directa a los clientes. Este galardón tiene un especial significado ya que es también un reconocimiento póstumo a su fundadora, la empresaria Trinidad Rubio. El Premio a la “Innovación” es para Pilar Martínez-Cosentino Alfonso, un reconocimiento en el que van de la mano Innovación y Formación, por su compromiso con la educación de nuestros jóvenes para lograr una sociedad más innovadora, dinámica y sostenible. Vicepresidenta ejecutiva de Grupo Cosentino, líder mundial en la producción de superficies innovadoras y sostenibles para la arquitectura y el diseño, se licenció en Derecho y Asesoría Jurídica de Empresas por ICADE y obtuvo un MBA en Administración de Empresas. Inició su trayectoria profesional en KPMG y pasó a trabajar en el Grupo Cosentino donde, tras ocupar varios puestos, alcanzó en 2015 la vicepresidencia ejecutiva. Defensora de los valores de la cultura del trabajo que aportan las empresas, destaca por su compromiso con la educación de nuestros jóvenes para lograr una sociedad más innovadora. Formación e innovación van de la mano para alentar el talento de la juventud, impulsando la Formación Dual en el Grupo Cosentino y la generación de oportunidades a través de la Fundación Eduarda Justo, de cuyo Patronato es miembro. El Premio a la “Contribución a la Visibilización de la Mujer en el Entorno Empresarial” ha recaído en María José Vizcaino Guil, gerente de la empresa “LUNAS M.ª José”, taller de reparación y sustitución de cristales para el automóvil, láminas solares, elevalunas, con servicios especializados de desplazamiento al domicilio o al lugar de trabajo y gestión de tramitación ante las compañías de seguros, entre otros. Esta empresaria almeriense, vinculada durante toda su vida profesional al mundo del coche y los talleres de lunas es un referente en el sector y un ejemplo de visibilización de la mujer en una actividad que sigue muy masculinizada en la actualidad. Forma parte de Glass Talleres, la mayor red de cristaleros del automóvil de España. La Distinción Especial de los Premios ALMUR a instituciones y personalidades ha recaído en los profesionales de los tres hospitales de referencia en la provincia de Almería, Torrecárdenas, Poniente y la Inmaculada de Huércal Overa, así como en sus respectivos Distritos sanitarios por su labor sanitaria ejemplar, implicación y humanidad, especialmente durante la pandemia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

