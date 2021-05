Deportes Alumnos de Asalsido practican judo con la escuela deportiva municipal Alianza Ksv martes 11 de mayo de 2021 , 18:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Seguro, destaca “la apuesta de la ciudad por el deporte inclusivo, y este es un nuevo ejemplo”



Cinturón negro. José Carlos Gómez Linares, Adrián Gómez Serrano y Daniel Navarro Olera son alumnos de Asalsido, la asociación para el síndrome de down, y practican judo con la escuela deportiva municipal Alianza Ksv. Ya se encuentran en lo más alto del judo y ahora realizan sesiones de tecnificación para lograr el Segundo Dan en la sala de judo del Pabellón Rafael Florido.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha asistido a un entrenamiento y ha querido destacar “la importancia para la ciudad de Almería del deporte inclusivo. Es una apuesta clara en la que trabajamos desde el Patronato Municipal de Deportes, en colaboración con los clubes y asociaciones de personas con diversidad funcional”.



La EDM Alianza Ksv enseña la técnica y valores del judo a un grupo de más de una decena de alumnos de Asalsido, que desde la pandemia del Covid se ha frenado hasta que mejore la situación. Pero estos tres alumnos, José Carlos, Adrián y Daniel, siguen con las sesiones de tecnificación, con las pertinentes medidas de seguridad.



El entrenamiento se ha realizado en la flamante tarima flotante que se encuentra a 18 centímetros del suelo, y se ha instalado recientemente en la sala de judo del Pabellón Rafael Florido. “Al pisarla da la sensación de que se está flotando y que tiene unas características técnicas que ayudan a amortiguar los golpes en las caídas”, explica el concejal Juanjo Segura. El director técnico de Alianza Ksv, León Granda, ha detallado que “con esta tarima nuestros alumnos de diferentes edades tienen un aterrizaje más suave en las caídas en los entrenamientos, lo que les permite un mayor volumen de trabajo, teniendo la comodidad de que el impacto será menor”.



Respecto al deporte inclusivo, León Granda valora “que el judo les ayuda a concentrarse, a relacionarse con el resto de deportistas y favorece su calidad de vida pues es un ejercicio muy bueno para la salud. Tiene valores muy positivos para todas las personas”.



En el entrenamiento al que ha asistido el concejal de Deportes, los alumnos de Asalsido estaban practicando con Anthony Alberto, Alejandro Márquez y Javier Gómez. El PMD sigue trabajando en el deporte inclusivo en la ciudad.

